Mausert sich der TuS Immendorf zum Angstgegner des VfB Linz in der Rheinlandliga? In drei Duellen gab es erst einen Punkt für die Kaiserberg-Elf. Die würde sich mit einem Sieg aber gern weiter absetzen. Für die Gastgeber ist ein Dreier fast Pflicht.
Lesezeit 3 Minuten
„Ein Sieg ist fast schon Pflicht.“ Das sagt Marvin Schenk, Trainer des TuS Immendorf, vor dem ersten Spiel nach der Winterpause, in dem seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) auf dem heimischen Dörnchen auf den VfB Linz trifft. Er sagt es mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga.