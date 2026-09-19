SV unterliegt Trier-Tarforst Gelb-Rote Karte ist bei Laubachs 2:3 der Knackpunkt Sina Ternis 19.09.2026, 22:44 Uhr

i Unzufrieden war Laubachs Coach Tobias Jakobs (vorne) mit dem Auftritt seines Teams nicht, zumindest nicht vor der Pause. Da allerdings wurde der Deckel nicht draufgemacht und das rächte sich nach einer Gelb-Roten Karte. Alfons Benz

Erst die Chancen nicht genutzt, dann eine unnötige Gelb-Rote Karte kassiert. Das war dann in Summe zu viel und so stand am Ende eine sicherlich vermeidbare 2:3-Niederlage für den SV Laubach beim FSV Trier-Tarforst.

Ganz schlecht war die Laune von Tobias Jakobs auf dem Heimweg aus Trier nicht. Das lag daran, dass sein SV Laubach trotz der 2:3-Niederlage beim Rheinlandliga-Aufsteiger FSV Trier-Tarforst vieles richtig und zumindest rund 50 Minuten lang einen durchaus überzeugenden Auftritt gezeigt hatte.







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