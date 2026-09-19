Erst die Chancen nicht genutzt, dann eine unnötige Gelb-Rote Karte kassiert. Das war dann in Summe zu viel und so stand am Ende eine sicherlich vermeidbare 2:3-Niederlage für den SV Laubach beim FSV Trier-Tarforst.
Lesezeit 3 Minuten
Ganz schlecht war die Laune von Tobias Jakobs auf dem Heimweg aus Trier nicht. Das lag daran, dass sein SV Laubach trotz der 2:3-Niederlage beim Rheinlandliga-Aufsteiger FSV Trier-Tarforst vieles richtig und zumindest rund 50 Minuten lang einen durchaus überzeugenden Auftritt gezeigt hatte.