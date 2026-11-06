Betzdorf gastiert im Hunsrück Gegen einen Morbacher hat Thomas Schäfer noch gespielt Sina Ternis 06.11.2026, 11:00 Uhr

i Es ist schon eine ganze Weile her, dass Marlon Leidenbach (vorne) für seine SG 06 Betzdorf auf dem Platz stand. Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Laubach Anfang Oktober war er für vier Spiele gesperrt. Am Sonntag beim Gastspiel in Morbach darf der Offensivakteur aber wieder mitwirken. Andreas Hergenhahn

Lang, lang ist es her. 20 Jahre müssten es laut Thomas Schäfer gewesen sein, da stand der heutige Betzdorfer Coach selbst als Spieler für die SG Langenhahn/Rothenbach auf dem Platz. Sein damaliger Morbacher Gegenspieler ist heute noch aktiv.

Das Telefon stand zur Wochenmitte nicht still bei Thomas Schäfer. Eine Krankheitswelle hat seine SG 06 Betzdorf erfasst, ein halbes Dutzend Spieler meldete sich vom Training ab und bei mindestens zwei von ihnen ist der Coach nicht unbedingt optimistisch, dass sie am Sonntag (15 Uhr) beim schweren Auswärtsspiel bei der FV Morbach, Tabellenzweiter der Fußball-Rheinlandliga, werden mitwirken können.







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