Sechstes Spiel, zum vierten Mal auswärts: Der FV Rübenach gastiert am Samstag bei Mitaufsteiger SG Arzfeld – und will endlich auch in der Fremde Zählbares holen. Allerdings erwartet Coach Benedikt Lauer eine Menge Gegenwehr.

Über eine Distanz von rund 150 Kilometer geht es für den FV Rübenach am Samstag einmal komplett durch die Eifel fast bis zur belgischen Grenze nach Daleiden: Ab 17.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Coach Benedikt Lauer bei der SG Arzfeld und damit bei einer Mannschaft, die nach fünf Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga weiterhin auf den ersten Sieg wartet und Letzter ist mit einem Punkt.

Mit der Aussage konfrontiert, dass man solche Spiele eigentlich gewinnen muss, sagt Lauer: „Das werden die sich allerdings auch denken. Schließlich ist es ja auch ein Duell zweier Bezirksliga-Aufsteiger.“ Hinzu kommt, dass für Rübenach in der Fremde bislang nichts zu holen war – dreimal spielte die Lauer-Elf in der noch jungen Saison auswärts, dreimal blieb sie ohne Punkte. Die sechs Zähler, die Tabellenrang elf bedeuten, holte der FVR zu Hause.

„Sie haben einen drin, der brutal weit einwerfen kann. Darauf müssen wir eingestellt sein.“

Rübenachs Coach Benedikt Lauer hat Gegner Arzfeld genau analysiert

Allerdings meint es der Spielplan hier nicht sonderlich gut mit Rübenach, das nach sieben Spieltagen fünf Auswärtsspiele bestritten haben wird. Um der Auswärtsmisere entgegenwirken zu können, ist Lauer in die Ursachenforschung gegangen und hatte Gründe ausgemacht. „Die bleiben allerdings intern“, sagt er und hofft, dass er bereits vor der Tour nach Daleiden entgegenwirken kann. Dass die Partie eine wichtige für seine Mannschaft ist, will auch er nicht abstreiten. „Wir wollen natürlich mit Punkten wieder heimfahren.“

Sechs Punkte seien sicherlich nicht ideal, aber eben auch nicht ganz schlecht. „In Bitburg und bei der SG Schneifel kann man verlieren.“ Hinzu kam eine Niederlage bei Mitaufsteiger Mendig, die durchaus schmerzhaft war – denn da gab es keine lange Anreise und einen Gegner auf Augenhöhe. Doch das ist vorbei. Lauer will den liegen gelassenen Punkt nicht nachtrauern, sondern den Blick nach vorne richten.

Gegner Arzfeld hat er via Videomaterial gesichtet, erwartet eine Mannschaft, die Fehler schnell bestraft und die über eine Geheimwaffe verfügt: „Sie haben einen drin, der brutal weit einwerfen kann. Darauf müssen wir eingestellt sein“, sagt der Rübenacher Trainer. Der hat zudem unter der Woche einen Fokus darauf gelegt, wie es seinem Team gelingt, nach Ballgewinn möglichst schnell nach vorne zu kommen.

Teil der Achse der Erfahrung steht wieder zur Verfügung

Dabei könnte einem wieder eine wichtige Rolle zukommen: Sascha Engel. Der Offensivakteur ist genauso zurück im Kader wie Keeper Tobias Oost. Beide bringen eine Menge Erfahrung mit. Erfahrung, die der Mannschaft in dem wichtigen Spiel helfen soll. Auch Janik Smyrek, in der Vorsaison noch Stammspieler, ist mittlerweile wieder zum Team gestoßen, sodass Lauer lediglich auf Abwehrroutinier Jonas Lauer verzichten muss. Bedeutet auch: Aus dem großen Kader wird der Trainer den einen oder anderen Akteur streichen müssen. Lauer hatte schon angedeutet, dass das immer wieder passieren kann, dass er aber dennoch jeden Spieler im Kader benötigt. Auf die Stimmung soll sich das jedenfalls nicht negativ auswirken. Die sei ohnehin weiter gut, „Diese Positivität müssen wir auch weiter ausstrahlen“, so seine Forderung.