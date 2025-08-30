Der FV Rübenach ist zurück in der Spur, hat sich durch einen 2:1-Sieg gegen die EGC Wirges von der Pokalklatsche rehabilitiert. Dass der Dreier glücklich war, damit konnte Coach Benedikt Lauer leben – sein Gegenüber haderte mit der Chancenverwertung.

Mit der Reaktion nach der Pokalklatsche unter der Woche waren beide Seiten zufrieden, mit dem Ergebnis des direkten Aufeinandertreffens in der Fußball-Rheinlandliga war es nur einer: Der gastgebende FV Rübenach hat den Mitaufsteiger Spvgg EGC Wirges mit 2:1 (1:0) geschlagen – und ist damit in der Tabelle erst einmal an dem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, denn dass der am Ende das Ziel sein wird, das ist beiden klar, vorbeigezogen. Die Gäste bleiben bei vier Zählern stehen, die Hausherren haben aktuell sieben Punkte auf dem Konto.

Dass das durchaus auch anders hätte sein können, darüber herrschte auf beiden Seiten durchaus wieder Einigkeit. Denn gerade nach dem 1:2-Anschlusstreffer in der 78. Minute wurde es noch einmal eine richtig wacklige Angelegenheit aus Sicht des FV, der sich mit Leidenschaft gegen den drohenden Ausgleich stemmte – und nach einer achtminütigen Nachspielzeit jubeln konnte.

„Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen, dass uns im letzten Drittel die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat.“

EGC-Vertreter Marian Keuper

Auch ein 4:4 oder zumindest ein Ergebnis mit deutlich mehr Toren hüben wie drüben wäre dem Spiel gerecht geworden, wäre ihm wohl eher gerecht geworden als das mit Blick auf die Torausbeute magere 2:1. Denn beide Teams legten offensiv los, bereits nach 15 Minuten gab es sowohl vor dem Wirgeser als auch vor dem Rübenacher Tor die eine oder andere Einschusschance. „Das waren mir tatsächlich zu viele“, sagte FV-Trainer Benedikt Lauer, der monierte, dass seine Mannschaft dem Gegner zu viele Räume ließ, um sich ins letzte Drittel zu kombinieren.

Diese Räume nutzte die EGC auch gut. Gut mit Einschränkungen. Denn die Abschlüsse, nach 25 Minuten waren es gut und gerne fünf bis sechs, fanden praktisch nie den Weg auf den Kasten von Tobias Oost, gingen meist deutlich über die Latte oder, wie in der 10. Minute, gegen den Pfosten. Da nämlich leistete sich besagter Oost einen Aussetzer, der folgenschwer hätte werden könnten, spielte den Ball in die Füße von Wirges Tim Weyand, der das leere Tor vor sich hatte, aus rund 18 Metern aber nur den Pfosten traf. „Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen, dass uns im letzten Drittel die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat“, sagte Marian Keuper, der auf EGC-Seite den privat verhinderten Coach Sven Baldus vertreten hatte.

Viele Torraumszenen auf beiden Seiten

Am Spiel seiner Mannschaft hatte er wenig auszusetzen, die EGC hatte spielerisch durchaus die Nase vorn, aber eben auch, weil Rübenach das zuließ und weil die Gastgeber auch bei den langen Bällen immer wieder Probleme hatten. „Die ersten haben wir noch gut verteidigt bekommen, aber bei den zweiten Bällen waren wir dann oft nicht da“, so Lauer. Das blieb, wie erwähnt, zunächst einmal ohne Folgen, weil die Gäste nicht zielstrebig genug waren.

Die Gastgeber allerdings auch nicht. Denn auch die kamen zu guten Torraumszenen, an denen fast immer Sascha Engel, der nach seiner Sperre zurück in der Startformation war, und Pascal Tillmanns beteiligt waren. Fehlte Tillmanns zu Beginn noch die Genauigkeit in seinen Abschlüssen, fand sein Schuss aus halblinker Position nach 38 Minuten den Weg ins Ziel. Wieder war der Angriff über Engels gelaufen, der zunächst Milan Freisberg bedient hatte, der wiederum im Strafraum den besser postierten Tillmanns sah.

„Und morgen fragt keiner mehr, ob das verdient war oder nicht.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

In der Folge blieb die Partie offen, beide kamen zu Möglichkeiten, wenn die in Hälfte zwei auch zunächst weniger wurden, aber die Gastgeber waren es, die den zweiten Treffer markierten: zu hohes Bein im Strafraum, Elfmeter, den Marcel Miller souverän verwandelte (68.).

Kneuper mahnte sein Team von außen zur Geduld, war sich sicher, „die sind platt“ und konnte nur zehn Minuten später den Anschlusstreffer bejubeln: Bei einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte verschätzte sich die Rübenacher Defensive, Keeper Oost war im Rauslaufen nicht konsequent genug und der aufgerückte Mika Lewer köpfte den Ball ins Tor und läutete damit eine hektische Schlussphase ein, in der Wirges noch einmal alles versuchte, um den sicher nicht unverdienten Ausgleich zu erzielen. Der blieb aus „und morgen fragt keiner mehr, ob’s verdient war oder nicht“, so Lauer.

FV Rübenach – Spvgg EGC Wirges 2:1 (1:0)

Rübenach: Oost – Lauer, K. Freiberg, Schenk – Flies (83. Demiraj), Klöckner (83. Ben Khalifa), M. Freisberg (74. Canaj), Tillmanns, Juranovic – Engel (68. Geissen), Miller (90.+1 Stenz).

Wirges: Schröder – Wick (51. Höber), Lewer, Krissel, Ring – Yavuz, Sögünmez (46. Klein), Klöckner (70. Höhl), Williams-Noss – Weyand (70. Friesen), Kröber.

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez).

Zuschauer: 210.

Tore: 1:0 Pascal Tillmanns (38.), 2:0 Marcel Miller (68./Foulelfmeter), 2:1 Mika Lewer (78.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Mika Lewer (90.+6/Wirges).