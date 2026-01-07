FV Rübenach: Jonas Lauer beendet seine Karriere sofort

Während die Trainerfrage noch offen ist, dreht sich das Personalkarussell beim FV Rübenach. Vier Abgänge, darunter Routinier Jonas Lauer, der seine Karriere beendet, stehen einem Neuzugang gegenüber. Bei dem ist offen, wann er spielen darf.
Lesezeit 2 Minuten
Während die Trainerentscheidung beim vom Abstieg bedrohten Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach noch aussteht, aber rund um den Trainingsauftakt am Donnerstag, 15. Januar, verkündet werden soll, hat sich das Personalkarussell bei der Mannschaft von Benedikt Lauer im Winter gedreht.