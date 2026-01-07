Vier Abgänge, ein Neuzugang FV Rübenach: Jonas Lauer beendet seine Karriere sofort Sina Ternis 07.01.2026, 12:07 Uhr

i Jonas Lauer (rotes Trikot) wird seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, dem FV Rübenach bereits in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Er ist einer von insgesamt vier Abgängen, die der abstiegsbedrohte Rheinlandligist zu verkraften hat. René Weiss

Während die Trainerfrage noch offen ist, dreht sich das Personalkarussell beim FV Rübenach. Vier Abgänge, darunter Routinier Jonas Lauer, der seine Karriere beendet, stehen einem Neuzugang gegenüber. Bei dem ist offen, wann er spielen darf.

Während die Trainerentscheidung beim vom Abstieg bedrohten Fußball-Rheinlandligisten FV Rübenach noch aussteht, aber rund um den Trainingsauftakt am Donnerstag, 15. Januar, verkündet werden soll, hat sich das Personalkarussell bei der Mannschaft von Benedikt Lauer im Winter gedreht.







