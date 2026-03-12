Rübenach gegen Arzfeld, mehr Kellerduell geht fast nicht in der Rheinlandliga. Die Hausherren müssen die Partie gewinnen, um den Anschluss nach oben nicht abreißen zu lassen – und wollen auch genauso auftreten.
Auch wenn Benedikt Lauer Mathelehrer ist, braucht er keine Rechenspielchen zu bemühen, wenn er auf die Partie seines FV Rübenach am kommenden Sonntag (15 Uhr) blickt. Denn da gastiert mit der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen der Tabellenvorletzte der Fußball-Rheinlandliga auf dem Rübenacher Kunstrasen.