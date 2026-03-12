Kellerduell auf eigenem Platz Für Rübenach zählt gegen Arzfeld nur ein Sieg Sina Ternis 12.03.2026, 16:00 Uhr

i Gegen die SG Schneifel war für Philipp Pitkowski (rotes Trikot) und seinen FV Rübenach am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Das soll dieses Mal gegen die SG Arzfeld anders werden. Wolfgang Heil

Rübenach gegen Arzfeld, mehr Kellerduell geht fast nicht in der Rheinlandliga. Die Hausherren müssen die Partie gewinnen, um den Anschluss nach oben nicht abreißen zu lassen – und wollen auch genauso auftreten.

Auch wenn Benedikt Lauer Mathelehrer ist, braucht er keine Rechenspielchen zu bemühen, wenn er auf die Partie seines FV Rübenach am kommenden Sonntag (15 Uhr) blickt. Denn da gastiert mit der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen der Tabellenvorletzte der Fußball-Rheinlandliga auf dem Rübenacher Kunstrasen.







