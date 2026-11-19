Punkte, Punkte, Punkte – um nicht mehr und nicht weniger geht es für Rheinlandligisten VfB Linz in der aktuellen Situation. Acht Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer und nun geht es zur formstarken SG 99 Andernach.
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Auf die Frage, ob er sich die Aufgabe so schwierig vorgestellt hatte, antwortet Paul Becker, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, mit nur einem Wort: „Nein.“ Der 61-Jährige hatte den VfB Linz im September von Thomas Schuster übernommen, die Mission war schon da klar: Ausreichend Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga sammeln.