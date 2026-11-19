VfB spielt bei SG 99 Andernach Für Linzer Coach Paul Becker ist Aufgeben keine Option Sina Ternis 19.11.2026, 10:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen in Andernach fand im April statt und endete mit 1:1. Das dürfte Fabio Schopp (schwarzes Trikot, hier im Duell mit Leon Schmitz) und seinem VfB Linz allerdings zu wenig sein, denn das Team von Paul Becker benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Jörg Niebergall

Punkte, Punkte, Punkte – um nicht mehr und nicht weniger geht es für Rheinlandligisten VfB Linz in der aktuellen Situation. Acht Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer und nun geht es zur formstarken SG 99 Andernach.

Auf die Frage, ob er sich die Aufgabe so schwierig vorgestellt hatte, antwortet Paul Becker, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, mit nur einem Wort: „Nein.“ Der 61-Jährige hatte den VfB Linz im September von Thomas Schuster übernommen, die Mission war schon da klar: Ausreichend Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga sammeln.







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