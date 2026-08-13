Mülheim muss zum Aufsteiger Für Lazarevic ist Aufgabe in Trier noch schwieriger Sina Ternis 13.08.2026, 12:00 Uhr

i Eigentlich gab’s am ersten Spieltag überhaupt keinen Grund für Mülheims-Coach Nenad Lazarevic (vorne), skeptisch dreinzuschauen. Denn seine Mannschaft hatte das Derby gegen die SG 99 Andernach dank eines Treffers von Martin Jacobs (hinten) mit 1:0 gewonnen. Nun geht’s zu Trier-Tarforst. Jörg Niebergall

Erst Mitfavorit Andernach, nun Aufsteiger Trier-Tarforst. Das Auftaktprogramm für die SG 2000 Mülheim-Kärlich ist durchaus konträr. Etwas überrascht es da auf den ersten Blick schon, dass der Coach nun die schwierigere Aufgabe für sein Team sieht.

Obwohl es am ersten Spieltag direkt zum Duell mit einem Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg in der Fußball-Rheinlandliga gekommen war, sagt Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, nach dem 1:0 gegen die SG Andernach und vor dem Spiel am Samstag (17 Uhr) beim FSV Trier-Tarforst: „Für mich ist das die schwierigere Aufgabe.







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