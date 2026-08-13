Mülheim muss zum Aufsteiger
Für Lazarevic ist Aufgabe in Trier noch schwieriger
Eigentlich gab’s am ersten Spieltag überhaupt keinen Grund für Mülheims-Coach Nenad Lazarevic (vorne), skeptisch dreinzuschauen.
Eigentlich gab’s am ersten Spieltag überhaupt keinen Grund für Mülheims-Coach Nenad Lazarevic (vorne), skeptisch dreinzuschauen. Denn seine Mannschaft hatte das Derby gegen die SG 99 Andernach dank eines Treffers von Martin Jacobs (hinten) mit 1:0 gewonnen. Nun geht’s zu Trier-Tarforst.
Jörg Niebergall

Erst Mitfavorit Andernach, nun Aufsteiger Trier-Tarforst. Das Auftaktprogramm für die SG 2000 Mülheim-Kärlich ist durchaus konträr. Etwas überrascht es da auf den ersten Blick schon, dass der Coach nun die schwierigere Aufgabe für sein Team sieht.

Lesezeit 2 Minuten
Obwohl es am ersten Spieltag direkt zum Duell mit einem Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg in der Fußball-Rheinlandliga gekommen war, sagt Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, nach dem 1:0 gegen die SG Andernach und vor dem Spiel am Samstag (17 Uhr) beim FSV Trier-Tarforst: „Für mich ist das die schwierigere Aufgabe.
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