SV reist zur SG Schneifel
Für Laubach steht das nächste Nicht-Bonusspiel an
Lukas Mey verletzte ich im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich schwer und wird seinem SV Laubach bis zur Winterpause fehlen.
Alfons Benz

Natürlich war die Erleichterung nach dem Sieg gegen Mülheim-Kärlich groß beim SV Laubach. Doch der Dreier war nur ein kleiner Schritt, weitere sollen folgen, damit es schnell rausgeht aus dem Tabellenkeller der Rheinlandliga. Schon in Auw?

Eigentlich hätte Tobias Jakobs die Partie gegen den Aufstiegsaspiranten Mülheim-Kärlich als Bonusspiel eingestuft. Dann nämlich, wenn sein SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga nicht so mit dem Rücken zur Wand gestanden hätte, wie er es aktuell tut.

