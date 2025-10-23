Natürlich war die Erleichterung nach dem Sieg gegen Mülheim-Kärlich groß beim SV Laubach. Doch der Dreier war nur ein kleiner Schritt, weitere sollen folgen, damit es schnell rausgeht aus dem Tabellenkeller der Rheinlandliga. Schon in Auw?
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich hätte Tobias Jakobs die Partie gegen den Aufstiegsaspiranten Mülheim-Kärlich als Bonusspiel eingestuft. Dann nämlich, wenn sein SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga nicht so mit dem Rücken zur Wand gestanden hätte, wie er es aktuell tut.