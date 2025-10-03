„Heimspiel“ in Urbar Für Immendorf geht’s gegen Mendig auf den dritten Platz 03.10.2025, 14:00 Uhr

i Mattis Thörner (rotes Trikot, im Zweikampf mit Andernachs Alexis Weidenbach) steht dem TuS Immendorf im "Heimspiel" auf dem Urbarer Kunstrasen gegen den SV Mendig wieder zur Verfügung. René Weiss

Improvisieren ist derzeit beim TuS Immendorf angesagt. Beim TuS ist noch nicht klar, wann eine Rückkehr aufs Dörnchen möglich ist. Gegen Mendig jedenfalls weicht die Schenk-Elf auf den Urbarer Kunstrasen aus.

Es sind nicht unbedingt die Mannschaften der Stunde, die am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Urbar aufeinandertreffen: Der „gastgebende“ TuS Immendorf musste zuletzt eine 0:4-Niederlage bei der FV Morbach hinnehmen, der SV Eintracht Mendig holte in den jüngsten vier Partien nur einen Sieg, daheim gegen Laubach.







