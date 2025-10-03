Improvisieren ist derzeit beim TuS Immendorf angesagt. Beim TuS ist noch nicht klar, wann eine Rückkehr aufs Dörnchen möglich ist. Gegen Mendig jedenfalls weicht die Schenk-Elf auf den Urbarer Kunstrasen aus.
Es sind nicht unbedingt die Mannschaften der Stunde, die am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Urbar aufeinandertreffen: Der „gastgebende“ TuS Immendorf musste zuletzt eine 0:4-Niederlage bei der FV Morbach hinnehmen, der SV Eintracht Mendig holte in den jüngsten vier Partien nur einen Sieg, daheim gegen Laubach.