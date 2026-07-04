Testspielauftakt geglückt
Fünf Schützen beim Laubacher 5:1 gegen Ahbach
Nichts zu meckern hatte Tobias Jakobs nach dem ersten Testspiel seines SV Laubach gegen den TuS Ahbach. Am Ende stand ein deutli
Nichts zu meckern hatte Tobias Jakobs nach dem ersten Testspiel seines SV Laubach gegen den TuS Ahbach. Am Ende stand ein deutlicher 5:1-Sieg.
Alfons Benz

Ein Gegentor, fünf Treffer selbst erzielt. Da gab es wenig zu meckern für Laubachs Coach Tobias Jakobs, dessen Team beim ersten Testspiel gegen den TuS Ahbach einen überzeugenden Auftritt zeigte. 

Lesezeit 1 Minute
Nahe an die Grenze zu Nordrhein-Westfalen war es am Samstagnachmittag für den Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach gegangen: Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung traf die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs in Leudersdorf auf den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach – und gewann deutlich mit 5:1.

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