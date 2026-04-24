Gastspiel bei Trier II Führt weniger Druck bei Mendig zu weniger Fehlern? Sina Ternis 24.04.2026, 11:00 Uhr

i Im Hinspiel gab es für Niklas Heinemann (weißes Trikot) und seinen SV Eintracht Mendig eine 0:2-Niederlage. Beide Treffer erzielte Soumah Alkaly Morlaye (rechts). Jörg Niebergall

Noch fünf Spiele hat der SV Eintracht Mendig in der Rheinlandliga vor der Brust. Fünf Spiele, in denen der Abstieg doch noch abgewendet werden soll. Allerdings wird schon die nächste Aufgabe eine herausfordernde, es geht zu Mitaufsteiger Trier II.

Keinesfalls wird sich Damir Mrkalj zu der Aussage verleiten lassen, dass er bereits mit der Saison abgeschlossen, sich mit dem Abstieg aus der Fußball-Rheinlandliga abgefunden hat. „Solange rechnerisch noch etwas möglich ist, wird man das von mir nicht hören“, sagt der Trainer des SV Eintracht Mendig vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft am Sonntag (16.







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