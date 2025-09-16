Wenn sich am Mittwochabend die FV Morbach und der TuS Kirchberg auf dem Rasenplatz in Monzelfeld gegenüberstehen, dann stehen an der Seitenlinie zwei Trainer, die eine gemeinsame fußballerische Vergangenheit haben.

Mal abgesehen von dem Hinspiel der vergangenen Saison, das die FV Morbach deutlich mit 3:0 – auf dem damals noch alten Kirchberger Kunstrasen – für sich entscheiden konnte, waren die Duelle immer eng zwischen den beiden Lokalrivalen. Und genau das erwartet Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, auch am Mittwoch (19.30 Uhr), wenn es für seine Elf in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga auf den Rasenplatz nach Monzelfeld geht.

„Das ist ein ähnliches Kaliber wie am Sonntag Bitburg, und ich erwarte ein ähnlich enges Spiel“, sagt der Kirchberger Trainer, für den die Partie zugleich ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Weggefährten ist: Morbachs Coach Philipp Frank war in der Spielzeit 2022/23 Co-Trainer von Maximilian Junk beim Oberligisten FC Karbach und übernahm ab Sommer 2023 Junks Amt als hauptverantwortlicher Coach für rund drei Monate, bevor in Karbach Schluss für ihn war. Spieler damals: Selim Denguezli. „Ich freue mich auf das Wiedersehen, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander“, sagt der TuS-Trainer.

„Klar, es gibt immer Dinge, die man verbessern kann, aber dabei handelt es sich wirklich um Details. Im Großen und Ganzen passt das wirklich gut zusammen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli

Die beiden Coaches kennen sich gut, die beiden Mannschaften kennen sich gut, „es wird also sicherlich nur wenige Geheimnisse geben“, sagt Denguezli. Obwohl er selbst mit Morbach bislang nicht allzu viele Schnittmengen hatte, ist er bestens über den Gegner informiert, weiß um die Qualität des Tabellensiebten, der zwei Zähler weniger auf dem Konto hat als der TuS. „Ich würde schon sagen, dass sie einen guten Start hingelegt haben“, befindet Denguezli. Immerhin hatte die FV, anders als Kirchberg, mit Ahrweiler und Mülheim-Kärlich, schon Begegnungen mit zwei Spitzenmannschaften der Liga. Lediglich die Niederlage am zweiten Spieltag bei Aufsteiger Rübenach kam da überraschend daher.

Kirchberg ist seit mittlerweile fünf Ligaspielen ungeschlagen, musste lediglich direkt zum Start eine Pleite beim VfB Linz hinnehmen. Zuletzt wechselten sich Siege und Unentschieden ab, gegen Bitburg stand am Sonntag ein 3:1, mit dem Denguezli über weite Strecken zufrieden war. „Klar, es gibt immer Dinge, die man verbessern kann, aber dabei handelt es sich wirklich um Details. Im Großen und Ganzen passt das wirklich gut zusammen.“ Eines dieser Details ist, und das war auch schon beim Remis in Andernach erkennbar, die Tatsache, dass seine Mannschaft nach der Pause einige Minuten braucht, um wieder auf Touren zu kommen. „Das haben wir erkannt und angesprochen, da wollen wir natürlich gegensteuern. Aber ab der 60. Minute waren wir gegen Bitburg auch wieder voll im Spiel.“

﻿Julius Weiß fällt mit Schulterverletzung länger aus

Denguezli weiß, dass solche Phasen auch schnell mal bestraft werden können, vor allem, wenn Gegner offensiv über eine derart hohe Qualität verfügen, wie es Morbach tut. „Sie sind schon richtig gut besetzt, haben viele gute Einzelspieler, sind aber auch als Mannschaft stark und erfahren“, so der TuS-Trainer. Der hat den gleichen Kader wie am Sonntag, also noch ohne Kapitän Jonas Heimer (Urlaub, zur Verfügung, lediglich Julius Weiß wird wegen einer Schulterverletzung länger ausfallen.