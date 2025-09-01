Eigentlich war alles angerichtet für den großen Saisoneröffnungstag beim FV Rübenach. Doch dann kam zwei Tage vorher die Schocknachricht: Flutlichtmasten sind einsturzgefährdet, es droht eine sofortige Platzsperre. Die konnte abgewendet werden.

Die Nachricht kam für die Vereinsverantwortlichen des FV Rübenach zum ungünstigsten Zeitpunkt: Am vergangenen Donnerstag, also zwei Tage vor dem großen Saisoneröffnungstag mit sechs Fußballspielen und dem Auftritt einer Tanzgruppe, drohte dem Koblenzer Stadtteilklub die sofortige Sperrung der kompletten Anlage, weil fünf der insgesamt acht Flutlichtmasten als einsturzgefährdet, zwei sogar als akut einsturzgefährdet eingestuft wurden. „Das war natürlich ein Schock“, sagte Karlheinz Ganser, im siebenköpfigen Vorstand verantwortlich für Kommunikation und Veranstaltungen.

Dass die Masten in keinem guten Zustand sind, das war Peter Schmitz, Architekt und beim FV verantwortlich für die Liegenschaften bereits vor einigen Wochen aufgefallen. Er hatte Risse im Material entdeckt, unmittelbar Bildmaterial erstellt und dieses an die Stadt geschickt. Die hatte daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis dann am vergangenen Donnerstag eintrudelte. Das Ergebnis: Mindestens zwei Masten können jederzeit einstürzen. „Im Gutachten wurden Vergleiche mit der eingestürzten Carolabrücke in Dresden gezogen, da wurde wohl der gleiche Beton verwendet“, sagt Jörg Pfeffer, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Koblenz.

„Im Gutachten wurden Vergleiche mit der eingestürzten Carolabrücke in Dresden gezogen, da wurde wohl der gleiche Beton verwendet.“

Jörg Pfeffer, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Koblenz

Noch am gleichen Tag gab es ein Treffen von Vereinsverantwortlichen und Mitarbeitern der Stadt. Der Tenor: „Wir müssen den Platz sofort sperren, die Sicherheit von Spielern und Zuschauern ist gefährdet.“ Daraufhin sei die Maschinerie zur Rettung des Saisoneröffnungstages ins Rollen gekommen. Es wurde telefoniert, Firmen wurden abgeklappert, der frühestmögliche Termin zum Absägen der Masten für Dienstag veranschlagt. „Das geht nicht“, so der Tenor vonseiten des Vorstands, der zu diesem Zeitpunkt die Vorbereitungen für die große Veranstaltung nahezu abgeschlossen hatte.

„Und an der Stelle muss ich wirklich ein ganz großes Lob an die Stadt aussprechen“, sagt Ganser. „Ich weiß, dass die oft auf die Ohren bekommen, aber die haben wirklich alles möglich gemacht, waren unglaublich kooperativ und flexibel.“ Das waren dann, und das war das große Glück des FV, auch die kontaktierten Unternehmen. Die rückten, anders als ursprünglich in Aussicht gestellt, bereits am Freitagvormittag an.

Fünf Masten werden im Eilverfahren gekappt

Pfeffer freute sich natürlich über das Lob, machte aber auch deutlich: „Wir versuchen immer, im Sinne der Vereine zu handeln und in dem Fall hat das wirklich gut geklappt, auch, weil wir in Koblenz über ein sehr gutes Netzwerk an Unternehmen verfügen, auf das wir in solchen Fällen zurückgreifen können.“

Zunächst wurden die Lampen von fünf der acht Masten mittels eines Steigers entfernt und anschließend die Masten mit einem Kran gesichert und dann auf einer Höhe von 1,50 Meter über dem Boden abgeschnitten. „Um 16 Uhr am Freitag waren wir mit allem durch“, so Ganser, dem, genau wie den übrigen Vorstandsmitgliedern, ein Stein vom Herzen fiel.

Beim Saisoneröffnungsfest spielte das Fehlen der Masten keine Rolle, denn die letzte Partie, das Rheinlandligaspiel zwischen dem gastgebenden FV und der Spvgg EGC Wirges (2:1), war frühzeitig genug beendet. Doch nun soll mit Blick auf die kürzer werdenden Tage und weil insgesamt 15 Mannschaften von den Bambinis bis zu den Senioren und der Inklusionsmannschaft Bananenflanke den Platz regelmäßig nutzen, schnell eine Lösung her. „Gerade mit Blick auf den September, in dem einige Abendspiele anstehen, wäre das wichtig“, sagt Ganser.

„Wenn Stadt und Verein dann wieder so gut zusammenarbeiten, habe ich da keine Bedenken.“

Rübenachs Vorstandsmitglied Karlheinz Ganser mit Blick auf eine langfristige Lösung

Kurzfristig soll eine mobile Flutlichtanlage installiert werden, die zumindest den Trainingsbetrieb sichert. Ob die auch ausreichend ist, um einen Spielbetrieb zu gewährleisten, muss sich zeigen. „Es gibt da verschiedene Anlagen und wir haben sowohl die Leistung als auch die Wirtschaftlichkeit im Blick“, so Pfeffer.

Das Rheinlandligateam jedenfalls hat für die kommenden Wochen schon einmal vorgesorgt, wird seine Trainingseinheiten auf die Rasenplätze in Güls und Miesenheim verlegen. „Das ist auch deswegen durchaus passend, weil wir mit Arzfeld und Schneifel zwei Auswärtsspiele auf Rasenplätzen vor uns haben“, sagt Trainer Benedikt Lauer. Genau wie Ganser hofft er, dass die mobile Flutlichtanlage als kurz- und mittelfristige Lösung auch für Ligaspiele ausreichend ist. Langfristig und möglichst schnell sollen dann aber neue Masten installiert werden. „Wenn Stadt und Verein dann wieder so gut zusammenarbeiten, habe ich da keine Bedenken“, sagt Ganser, der die Zusammenarbeit als vorbildlich einstuft. Pfeffer versichert, dass auch hier schnellstmöglich gehandelt werden soll, macht aber auch deutlich, dass aufgrund der bürokratischen Hürden durchaus Monate vergehen können, ehe eine Dauerlösung umgesetzt werden kann.