Morbach kommt am Mittwoch Findet Kirchberg im kleinen Derby wieder in die Spur? Sina Ternis 15.09.2026, 12:00 Uhr

i Kehrt Tim Müller (links) nach Erkältung wieder in den Kirchberger Kader zurück? Es wäre wichtig im Heimspiel gegen die FV Morbach, denn der TuS braucht dringend Punkte, bislang stehen erst drei zu Buche nach sechs Spielen vor dem Hunsrück-Duell, Morbach hat dagegen bereits zehn Zähler auf dem Konto. Jörg Niebergall

Drei Punkte stehen nach sechs absolvierten Spieltagen auf dem Konto des TuS Kirchberg, zehn sind es bei Gast FV Morbach, der nach zwei Niederlagen zuletzt gegen Laubach wieder in die Spur fand. Gelingt das dem TuS Kirchberg am Mittwochabend?

Nein, es ist bislang nicht die Saison des TuS Kirchberg. Der ist weiter Tabellenvorletzter in der Fußball-Rheinlandliga, hat drei Punkte auf dem Konto – und die resultieren aus einem knappen 1:0-Sieg gegen Schlusslicht TuS Mayen am dritten Spieltag. Vielleicht kommt da das kleine Derby am Mittwochabend (20 Uhr) und in der englischen Woche gegen die FV Morbach genau zur rechten Zeit?







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