Drei Punkte stehen nach sechs absolvierten Spieltagen auf dem Konto des TuS Kirchberg, zehn sind es bei Gast FV Morbach, der nach zwei Niederlagen zuletzt gegen Laubach wieder in die Spur fand. Gelingt das dem TuS Kirchberg am Mittwochabend?
Lesezeit 2 Minuten
Nein, es ist bislang nicht die Saison des TuS Kirchberg. Der ist weiter Tabellenvorletzter in der Fußball-Rheinlandliga, hat drei Punkte auf dem Konto – und die resultieren aus einem knappen 1:0-Sieg gegen Schlusslicht TuS Mayen am dritten Spieltag. Vielleicht kommt da das kleine Derby am Mittwochabend (20 Uhr) und in der englischen Woche gegen die FV Morbach genau zur rechten Zeit?