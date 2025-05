„Wir wollen uns die Freude an unserem letzten Spiel in dieser Konstellation nicht nehmen lassen.“ Das sagt Julian Feit, Coach des Ahrweiler BC, vor dem Auswärtsauftritt seiner Mannschaft am Sonntag (15.30 Uhr) auf dem Rasenplatz in Gemünden gegen die SG Westerburg. Und er sagt es mit Blick auf die zwischenzeitliche Diskussion rund um Cosmos Koblenz, eine mögliche Verweigerung der Zulassung für die Oberliga. Dann wären mit dem ABC und Rot-Weiss Wittlich die aktuellen Dritt- und Viertplatzierten der Fußball-Rheinlandliga als Nachrücker ins Spiel gekommen. Doch das hat sich nun erledigt, der Regionalverband Südwest hat dem möglichen Meister nun doch grünes Licht gegeben. Was für Feit ohnehin nachrangig ist. „Für uns gibt es nur das Spiel gegen Westerburg, und das wollen wir erfolgreich gestalten.“ Denn unabhängig von dem, was passieren könnte, will Ahrweiler Tabellenrang drei verteidigen, die Saison zu einem positiven Ende bringen.

„Da war ich ehrlich gesagt etwas schockiert über den Auftritt von Ahrweiler.“

Westerburgs Trainer Christian Hartmann zur 0:1-Niederlage im Hinspiel

Zum Zeitpunkt des Hinspiels war daran noch gar nicht zu denken, da stand der ABC im Niemandsland der Liga, gewann zu Hause dank eines Treffers in der 89. Minute mit 1:0. Es war bei Westerburg die erste Partie nach dem Rücktritt von Coach Oliver Meuer. Sein Nachfolger Christian Hartmann war da zwar noch nicht in der Verantwortung, aber vor Ort. „Da war ich ehrlich gesagt etwas schockiert über den Auftritt von Ahrweiler“, erinnert er sich.

„Das wird kein Fußballfest, da werden Dinge wie Energie, Wille, zweite Bälle, wer die Räume kontrolliert, wer die Lufthoheit hat, entscheidend sein.“

ABC-Coach Julian Feit über den schwer zu bespielenden Untergrund in Gemünden

Allerdings hat er durchaus zur Kenntnis genommen, dass der Gegner der Hinrunde nicht mehr mit dem, der am Sonntag auf sein Team treffen wird, zu vergleichen ist. „Das ist schon die Mannschaft der Stunde“, sagt Hartmann. Doch auch dem ist es ein Anliegen, das vorerst letzte Spiel in der Rheinlandliga ordentlich zu gestalten. Der Spielort Gemünden könnte der SG da entgegenkommen, denn auf dem schwierigen Geläuf wird es nicht um schöne Ballstafetten, um Taktik und Technik gehen. „Das wird kein Fußballfest, da werden Dinge wie Energie, Wille, zweite Bälle, wer die Räume kontrolliert, wer die Lufthoheit hat, entscheidend sein“, weiß auch Feit.

Matthias Wengenroth, Louis Klöckner und Paul Reichelt verlassen die SG

Unabhängig vom Ausgang wird die Partie bei den Gastgebern auch im Zeichen der Verabschiedungen stehen. Die SG nimmt Abschied aus der Liga, muss aber auch Abschied nehmen von drei Spielern: Matthias Wengenroth zieht es zu Rheinlandligaaufsteiger SG Mendig, Louis Klöckner wechselt nach Herschbach, Paul Reichelt nach Montabaur. „Natürlich wollen wir den Jungs einen schönen und im Idealfall erfolgreichen Abschied bescheren“, sagt Hartmann.

Der wirft bereits den Blick nach vorne, auf die anstehende Saison in der Bezirksligasaison und den künftigen Kader: Mit Defensivakteur Leonard Ries (JFV Wolfstein) und Sechser Pascal Bastendorf (U 19 TSV Steinbach-Haiger) kommen zwei Nachwuchsspieler, zudem werden Luca Heeb und Jan Ebers aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, Devin Mohr steht nach Knieverletzung wieder zur Verfügung. „Wir wollen den Kader nach und nach verjüngen“, so Hartmann.