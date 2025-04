Es sind schöne, aber auch wenige schöne Erinnerungen, mit denen Julian Feit auf die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim FV Morbach schaut. Der Coach des Ahrweiler BC, aktuell Tabellenfünfter der Fußball-Rheinlandliga, blickt schon mit gemischten Gefühlen auf das Hinspiel. Das war seit Langem die erste Partie, die wieder im während der Flut zerstörten Apollinarisstadion stattfand. Es war aber auch ohne Frage eines der schwächeren Spiele seiner Mannschaft, die deutlich und auch verdient mit 1:4 unterlag. Und es war das erste Wiedersehen mit seinem ehemaligen Weggefährten Philipp Frank. In der Zeit von 2019 bis 2022 war der aktuelle Morbacher Coach Feits Co-Trainer beim TSV Emmelshausen. Die beiden kennen und schätzen sich sehr, wissen aber natürlich auch um die Spielweise des anderen.

Philipp Frank für zwei Spiele gesperrt

Zu einer direkten Begegnung an der Seitenlinie wird es am Sonntag nicht kommen. Frank ist nach einer Roten Karte aus der Partie gegen den FSV Trier-Tarforst, als er zu deutliche Kritik am Unparteiischen geäußert hatte, für zwei Spiele gesperrt. „Aber natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen mit ihm, wenn auch etwas außerhalb“, sagt Feit.

Beide Mannschaften haben sich nach einem guten Start ins neue Jahr direkt hinter dem Spitzentrio eingereiht, haben allerdings schon acht Punkte Rückstand zu Relegationsrang zwei und damit zu Cosmos Koblenz. Mit der Frage, ob Platz zwei noch erreichbar ist, will sich Feit aber gar nicht beschäftigen. „Das ist mir ganz ehrlich egal. Wichtig ist, dass die Jungs den Spaß am Fußball zurückbekommen haben und dass ich meinem Nachfolger Mike Wunderlich eine intakte Mannschaft übergeben kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.“

„Das wird herausfordernd genug.“

ABC-Trainer Julian Feit will vor dem Auswärtsspiel in Morbach gar nicht nach oben schauen

Dass der ABC noch aktiv ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, schließlich spielt das Team selbst Anfang Mai gegen Cosmos, das weiß Feit. Doch damit will er sich noch gar nicht beschäftigen, richtet den Fokus einzig auf das schwere Auswärtsspiel in Morbach. „Das wird herausfordernd genug“, weiß er, erwartet vom Gegner eine hohe Aggressivität in den Zweikämpfen und ein gutes Umschaltspiel nach vorn. Den Winterabgang von Noah Lorenz, der bis dahin 15 Treffer erzielt hatte und zu Regionalligist Eintracht Trier gewechselt ist, scheint der FV jedenfalls gut kompensiert zu haben. „Das zeigt auch, wie gut der Kader in der Breite aufgestellt ist“, sagt Feit.

Tobias Reuter kann sich nicht belohnen

Aber auch der Ahrweiler’ Coach hat derzeit auf einigen Positionen die Qual der Wahl, musste beispielsweise beim 7:1 in der Vorwoche die Entscheidung treffen, Tobias Reuter auf der Bank zu lassen. Nach seiner Einwechslung drängte der sich mit einem starken Auftritt förmlich für einen Startelfeinsatz auf – wozu es in Morbach allerdings nicht kommen wird, da er beruflich verhindert ist. Den gesundheitlich angeschlagenen Luca Marx konnte Feit komplett schonen, ohne dass sich das ausgewirkt hätte. Marx dürfte jetzt wieder einsatzbereit sein, auch mit Almir Porca, der unter der Woche Vater geworden ist, rechnet der Trainer, der so wieder die Auswahl hat.