Wissen gastiert bei Hochwald Es bleibt dabei: VfB wieder gegen „Trier-Demolierten“ 18.09.2025, 14:00 Uhr

i Wissens Trainer Dirk Spornhauer richtet einen nachdenklichen Blick nach vorne: Schließlich wartet Woche für Woche eine herausfordende Aufgabe auf sein Team, zumindest bislang. Marco Rosbach

Auch wenn der VfB Wissen seit mittlerweile drei Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga ungeschlagen ist, tritt die Mannschaft von Dirk Spornhauer ein wenig auf der Stelle. Ändert sich das am Samstag beim dritten Trier-Demolierten in Folge?

Die „Trier-Demolierten“ könnte für den VfB Wissen zum Unwort der Fußball-Rheinlandliga-Saison werden. Die Reserve der Eintracht fuhr zuletzt drei Kantersiege in Folge ein, gewann 7:2 gegen den TuS Immendorf, 8:1 gegen den VfB Linz und unter der Woche 6:1 gegen die SG Hochwald.







