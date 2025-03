Am 21. September vergangenen Jahres feierte Florian Hammel seinen ersten Sieg mit der SG Malberg – gegen die FV Morbach. Nun kommt es zum Rückspiel und da ist der Tabellenletzte der Rheinlandliga nicht unbedingt in der Favoritenrolle.

An das Hinspiel gegen die FV Morbach erinnert sich Florian Hammel, Coach der SG Malberg, nur allzu gerne, denn das deutliche 5:1 war der erste Sieg unter seiner Regie. Nun steht am Sonntag (15 Uhr) das Rückspiel in der Fußball-Rheinlandliga an – und da sind die Vorzeichen etwas andere als noch in der Hinrunde. Auch da lief es zwar für die Malberger alles andere als rund, aber auch die FV hatte noch lange nicht die Konstanz, die sie derzeit an den Tag legt. „Das wird ein richtiger Brocken“, sagt Hammel vor dem Duell gegen den Tabellendritten, der in diesem Jahr lediglich gegen Mülheim-Kärlich das Nachsehen hatte.

„Vor allem zu Hause, auf dem riesigen Platz, auf dem man gefühlt Laufschuhe anziehen muss, sind sie richtig gut“, weiß Hammel. Dennoch sieht er auch da seine Mannschaft nicht chancenlos. „Wir haben auch gegen Spitzenmannschaften immer wieder gezeigt, dass wir mithalten können.“ Zudem dürfte der 3:1-Sieg gegen Immendorf unter der Woche für gute Laune beim Tabellenletzten gesorgt haben.

Luca Thom kommt zurück, Paul Hassel fehlt

„Klar, das hat schon gutgetan“, sagt auch der Trainer, der schon die kommenden Aufgaben im Blick hat. Denn nach Morbach warten mit Kirchberg und Trier-Tarforst zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Zumindest auf Kirchberg hat die SG am Mittwoch drei Zähler gutgemacht, zum Nichtabstiegsplatz sind es aber immer noch acht Punkte.

Da käme ein Überraschungserfolg im Bonusspiel in Morbach doch gerade recht? „Natürlich wollen wir auch da was holen“, sagt Hammel, der sich noch eine Taktik zurechtlegen will, um auf dem großen Kunstrasen zu bestehen. Dabei wird er aller Voraussicht nach auf Paul Hassel, der sich gegen Immendorf beim Warmmachen verletzte, verzichten müssen, dafür kehrt Luca Thom nach abgesessener Rotsperre wieder in den Kader zurück. Ob Florian Hammel selbst oder sein zuletzt angeschlagener Bruder Nick im Tor stehen wird, das entscheidet sich erst kurzfristig.