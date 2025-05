Nachsitzen ist angesagt für drei Mannschaften der Fußball-Rheinlandliga: Der VfB Linz, der VfB Wissen und der TuS Mosella Schweich müssen in die Entscheidungsrunde um den Klassenerhalt. Los geht’s am Mittwochabend in Schweich. Wir haben den Fahrplan.

Ohne Frage: Es musste jetzt schnell gehen. Nachdem am Sonntag gegen 17.25 Uhr feststand, dass es eine Dreier-Entscheidungsrunde zwischen dem VfB Linz, dem VfB Wissen und dem TuS Mosella Schweich um den Verbleib in der Fußball-Rheinlandliga geben würde, einigten sich die Vereine in einer Videokonferenz am frühen Montagnachmittag auf den genauen Fahrplan, der nun wie folgt aussieht:

Am Mittwoch, 28. Mai, treffen der TuS Mosella Schweich und der VfB Linz im ersten Spiel aufeinander. Die Partie findet um 20 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Schweich statt. Wer das Heimrecht hat, wurde per Losverfahren entschieden.

Weiter geht es dann am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr mit dem Spiel zwischen dem VfB Wissen und dem Sieger des ersten Spiels. Falls Linz Spiel eins gewinnt, findet die Partie auf dem Linzer Kaiserberg statt, falls Schweich als Sieger vom Platz geht, wird die Partie im Wissener Stadion ausgetragen.

Alle drei Mannschaften haben einmal Heimrecht

„Normalerweise geht es im zweiten Spiel mit dem Verlierer weiter, so stellen wir aber sicher, dass alle drei Mannschaften einmal Heimrecht haben“, sagt Jens Bachmann vom Fußballverband Rheinland, der der Videokonferenz beigewohnt hatte.

Das dritte Spiel findet dann am Mittwoch, 4. Juni, um 20 Uhr statt – entweder in Wissen oder in Linz, das ist abhängig vom Ausgang der ersten Partie. Weiter in der Rheinlandliga bleiben zwei der drei Teams, dabei zählt im ersten Schritt die Punktausbeute und im zweiten Schritt die Tordifferenz, dann die Anzahl geschossener Tore und zu guter Letzt der direkte Vergleich. Sollte die erste Partie mit einem Unentschieden enden, gäbe es zudem ein Elfmeterschießen, um zu ermitteln, wie die nächste Paarung lautet.

Ausgang hat Einfluss auf die Kreisliga A Westerwald/Sieg

Der Ausgang der Entscheidungsrunde hat auch Einfluss auf die Relegation zur Bezirksliga in der Kreisliga A Westerwald/Sieg. Sollte Wissen in die Bezirksliga absteigen, wäre die zweite Mannschaft, die am Mittwoch ein Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg absolviert, nicht aufstiegsberechtigt. „In dem Fall wäre der SV Niederfischbach Nachrücker für die Relegation, die in der kommenden Woche Mittwoch beginnt. Der Verein ist natürlich entsprechend informiert“, sagt Bachmann.