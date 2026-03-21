Klare Sache in Arzfeld Elf-Minuten-Hattrick von Almir Porca beim 8:1 des ABC Sina Ternis 21.03.2026, 19:34 Uhr

i Im Hinspiel gegen die SG Arzfeld traf Ahrweilers Stürmer Almir Porca (rotes Trikot) "nur" dreimal, im Rückspiel traf er beim 8:1-Sieg gleich fünfmal. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC bleibt weiter auf Kurs. Auf das 8:1 gegen Rübenach folgte nun ein 8:1 bei der SG Arzfeld. Wieder mal überragend: Fünffach-Torschütze Almir Porca, der sich für das Gipfeltreffen kommende Woche warmschoss.

Es scheint, als wolle der Ahrweiler BC überhaupt keine Zweifel daran aufkommen lassen, wer am Ende der Saison ganz oben steht in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga. Der Primus gewann auch sein Spiel beim Tabellenvorletzten SG Arzfeld, erzielte beim 8:1-Kantersieg zum zweiten Mal in Folge acht Treffer, dieses Mal sogar in der Fremde.







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