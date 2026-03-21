Klare Sache in Arzfeld
Elf-Minuten-Hattrick von Almir Porca beim 8:1 des ABC
Im Hinspiel gegen die SG Arzfeld traf Ahrweilers Stürmer Almir Porca (rotes Trikot) "nur" dreimal, im Rückspiel traf er beim 8:1
Im Hinspiel gegen die SG Arzfeld traf Ahrweilers Stürmer Almir Porca (rotes Trikot) "nur" dreimal, im Rückspiel traf er beim 8:1-Sieg gleich fünfmal.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC bleibt weiter auf Kurs. Auf das 8:1 gegen Rübenach folgte nun ein 8:1 bei der SG Arzfeld. Wieder mal überragend: Fünffach-Torschütze Almir Porca, der sich für das Gipfeltreffen kommende Woche warmschoss. 

Lesezeit 3 Minuten
Es scheint, als wolle der Ahrweiler BC überhaupt keine Zweifel daran aufkommen lassen, wer am Ende der Saison ganz oben steht in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga. Der Primus gewann auch sein Spiel beim Tabellenvorletzten SG Arzfeld, erzielte beim 8:1-Kantersieg zum zweiten Mal in Folge acht Treffer, dieses Mal sogar in der Fremde.

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