SVM reist zur SG Schneifel
Einzige Niederlage: Mendig würde es gern wiederholen
Gleich doppelt traf Mendigs Dama Kanouté (rechts) im Hinspiel gegen die SG Schneifel. Am Ende stand ein 3:1-Sieg, der zugleich die einzige Saisonniederlage für die Eifel-SG bedeutete.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Mach’s noch einmal, Dama. So könnte die Vorgabe von Mendigs Coach Damir Mrkalj vor der Partie bei der SG Schneifel lauten. Denn im Hinspiel traf Dama Kanouté beim 3:1 doppelt. Allerdings steht hinter seinem Einsatz noch ein Fragezeichen.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Niederlage musste die SG Schneifel in dieser Saison hinnehmen, ist seit mittlerweile 16 Partien ungeschlagen – was gleichbedeutend mit Rang drei der Fußball-Rheinlandliga-Tabelle ist. Bedeutet auch: Die Niederlage setzte es am ersten Spieltag, nämlich beim 1:3 beim SV Eintracht Mendig.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport

Top-News aus dem Sport