Rübenach und Immendorf mit 1:1 Eine Partie, die keinen Sieger verdient hatte Sina Ternis 19.04.2026, 18:47 Uhr

i Philipp Pitkwoski (rotes Trikot, hier im Laufduell mit Andreas Nicolay) hatte die größte Chance, seinen FV Rübenach mit 2:1 in Führung zu bringen. Er vergab aber ähnlich kläglich wie Yannis Jochem auf Seiten des TuS Immendorf - und so blieb es beim leistungsgerechten 1:1. Jörg Niebergall

Es war harte Kost, die die Zuschauer auf dem Kunstrasen in Rübenach geboten bekamen. Da trennten sich der gastgebende FV und der TuS Immendorf im Koblenzer Rheinlandliga-Stadtderby mit einem leistungsgerechten 1:1 nach zähen 90 Minuten.

„Vielleicht hatte die Partie dann einfach auch keinen Sieger verdient.“ Mit dieser Aussage traf Marvin Schenk den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf. Denn das Aufeinandertreffen zwischen dem gastgebenden FV Rübenach und seinem TuS Immendorf hatte wahrlich keinen Sieger verdient.







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