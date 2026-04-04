4:1-Sieg nach 0:1-Rückstand EGC schlägt Wittlich nach überragender zweiter Hälfte Sina Ternis 04.04.2026, 22:00 Uhr

i Es war nicht nur intensiv wie hier beim Duell zwischen Wirges' Berkan Yavuz (blau-weißes Trikot) und Wittlichs Timo Wollny, es war auch richtig schön anzusehen. Und es hatte das bessere Ende für die gastgebende EGC, die den Aufstiegsfavoriten mit 4:1 besiegte. Jörg Niebergall

Fünf Prozent mehr in der Offensive hatte der Wirgeser Coach Sven Baldus in Hälfte zwei gefordert, doch seine Mannschaft entschied sich dazu, viele Prozentpunkte draufzulegen – und so wurde aus einem 0:1 nach der Pause ein 4:1 gegen Wittlich.

Darauf, dass die Wirgeser Torhymne in Hälfte zwei gleich viermal erklingen würde, hatte in den ersten 45 Minuten nicht allzu viel hingedeutet, „auch wenn wir es da schon nicht schlecht gemacht haben“, sagte ein überglücklicher Trainer Sven Baldus nach einem Spiel mit zwei Halbzeiten, wie sie unterschiedlicher hätten nicht sein können und in dem sich seine Spvgg EGC für eine überragende zweite Hälfte mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SV Rot-Weiss ...







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