Wirges gastiert in Andernach
EGC kommt: SG 99 hat Enttäuschung schnell abgeschüttelt
In der vergangenen Spielzeit gewann die SG 99 Andernach beide Male gegen die EGC Wirges, daheim mit 2:0, auswärts mit 3:1. Beim
In der vergangenen Spielzeit gewann die SG 99 Andernach beide Male gegen die EGC Wirges, daheim mit 2:0, auswärts mit 3:1. Beim letzten Aufeinandertreffen stand für die EGC auch Stürmer Ronaldo Kröber (blau-weißes Trikot) auf dem Platz. Der wird sicher fehlen. Ob Filip Reintges (links) bei den Gastgebern dabei sein wird, ist noch offen.
Andreas Hergenhahn

Ohne zwei Innenverteidiger, aber mit abgeschüttelter Enttäuschung geht die SG 99 Andernach in ihr erstes Heimspiel. Zu Gast: die EGC Wirges. Die trotzte hoch gehandelten Morbachern am ersten Spieltag trotz langer Unterzahl einen Punkt ab. 

Lesezeit 3 Minuten
Jeweils einen Gelb-Rot-Sünder haben die SG 99 Andernach und die Spvgg. EGC Wirges vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstag (14 Uhr) auf dem Andernacher Kunstrasenplatz zu vermelden. Bei den Hausherren wird Kapitän Philipp Schmitz fehlen, der beim 0:1 in Mülheim auf der Bank wegen zu lauten Protestierens die Ampelkarte gesehen hatte, der Gast muss auf Tim Weyand verzichten, der daheim gegen Morbach schon früh vom Platz geflogen war – und ...
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