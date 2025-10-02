Wirges gastiert in Wittlich EGC fühlt sich wohl in der Rolle des Außenseiters 02.10.2025, 07:00 Uhr

i Hat die Spvgg EGC Wirges um (von links Marcel Ring, Ronaldo Kroeber und Euan Williams-Noss) auch in Wittlich wieder Grund zum Jubeln? Zuletzt gewann die Mannschaft von Sven Baldus dreimal in Folge, sieht sich aber beim Aufstiegsmitfavoriten nur in der Außenseiterrolle. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert die Spvgg EGC Wirges bei Aufstiegsaspirant Wittlich – und nimmt die Rolle des Außenseiters gern an. Die ist auch gleichbedeutend damit, dass die EGC ohne Druck in die Stadt zwischen Mosel und Eifel reist.

Ohne Frage, die Spvgg EGC Wirges schwimmt derzeit auf einer Euphoriewelle. Die jüngsten drei Partien in der Fußball-Rheinlandliga hat die Mannschaft von Coach Sven Baldus gewonnen, darunter ein 4:0-Kantersieg gegen Titelanwärter Mülheim-Kärlich. Am Freitag (19.







