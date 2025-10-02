Wirges gastiert in Wittlich
EGC fühlt sich wohl in der Rolle des Außenseiters 
Hat die Spvgg EGC Wirges um (von links Marcel Ring, Ronaldo Kroeber und Euan Williams-Noss) auch in Wittlich wieder Grund zum Jubeln? Zuletzt gewann die Mannschaft von Sven Baldus dreimal in Folge, sieht sich aber beim Aufstiegsmitfavoriten nur in der Außenseiterrolle.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert die Spvgg EGC Wirges bei Aufstiegsaspirant Wittlich – und nimmt die Rolle des Außenseiters gern an. Die ist auch gleichbedeutend damit, dass die EGC ohne Druck in die Stadt zwischen Mosel und Eifel reist.

