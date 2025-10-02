Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert die Spvgg EGC Wirges bei Aufstiegsaspirant Wittlich – und nimmt die Rolle des Außenseiters gern an. Die ist auch gleichbedeutend damit, dass die EGC ohne Druck in die Stadt zwischen Mosel und Eifel reist.
Lesezeit 2 Minuten
Ohne Frage, die Spvgg EGC Wirges schwimmt derzeit auf einer Euphoriewelle. Die jüngsten drei Partien in der Fußball-Rheinlandliga hat die Mannschaft von Coach Sven Baldus gewonnen, darunter ein 4:0-Kantersieg gegen Titelanwärter Mülheim-Kärlich. Am Freitag (19.