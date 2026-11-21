0:4-Pleite bei SG Schneifel EGC fehlt das Spielglück gegen abgezockten Gegner Sina Ternis 21.11.2026, 21:03 Uhr

i Insgesamt war es dann doch vor allem in Hälfte zwei zu wenig, was Lasse Bieg (blau-weißes Trikot) und seine EGC Wirges bei der SG Schneifel auf den Platz brachten und so stand am Ende eine deutliche 0:4-Niederlage Andreas Hergenhahn

Hätte der Treffer zum vermeintlichen 1:0 gezählt, hätte die Partie vielleicht einen anderen Verlauf genommen. So aber entschied der Unparteiische beim Tor von Wirges’ Luan Krasniqi auf Abseits und die EGC unterlag bei der SG Schneifel mit 0:4.

Während andernorts in der Eifel Partien nicht angepfiffen wurden, konnte das Spiel zwischen der SG Schneifel und der Spvgg EGC Wirges auf dem Rasenplatz in Stadtkyll über die Bühne gehen – und es ging mit einem deutlichen Ergebnis zu Ende. Die Gastgeber setzten sich am Ende klar mit 4:0 (1:0) durch, erzielten aber drei ihrer vier Treffer in der Schlussphase des Rheinlandligaspiels.







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