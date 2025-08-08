VfB Linz gegen TuS Kirchberg. Das waren in der Vorsaison der Rheinlandliga enge Duelle, allerdings Duelle im Tabellenkeller. Dahin wollen beide dieses Mal nicht abrutschen. Am Sonntag gibt’s das erste Aufeinandertreffen in Linz.

Auf eine ähnlich kräfte- und vor allem nervenzehrende Spielzeit wie in der Vorsaison können und wollen die Verantwortlichen des VfB Linz und des TuS Kirchberg dieses Mal sicherlich verzichten. Der VfB sicherte sich erst über den Umweg der Relegation den Verbleib in der Fußball-Rheinlandliga, Kirchberg musste zumindest bis zum letzten Spieltag zittern. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden Mannschaften auf dem Linzer Kaiserberg zum Ligaauftakt aufeinander – und gehen die neue Spielzeit beide mit einer Portion Optimismus an.

Aus Gründen, sowohl hier als auch da. In Linz will man die Euphorie aus den Relegationsspielen, bei denen knapp 1000 Zuschauer gekommen waren, mit in die neue Saison nehmen und hat sich zudem unter anderem mit Jannik Stoffels, der von Oberligist FV Engers kam, durchaus namhaft verstärkt. Beim TuS geht es vordergründig darum, die Leistungen nach der Winterpause wieder auf den Platz zu nehmen. Da hatte die Mannschaft unter Interimscoach Artem Sagel zu einer fulminanten Aufholjagd geblasen.

Schneider, Daum und Rode fehlen bei den Gästen, Dillmann fehlt bei den Gastgebern

Sagel ist mittlerweile wieder ins zweite Glied gerückt, für ihn steht mit Selim Denguezli ein ehemaliger Oberligakicker (kam vom FC Karbach) an der Seitenlinie. Und mit ihm kam auch der eine oder andere Neuzugang, sodass die Mannschaft künftig auch in der Breite besser aufgestellt ist. Immerhin müssen direkt mindestens drei Ausfälle kompensiert werden: Kapitän Florian Daum, der sich in der Rückrunde schwer am Knie verletzte, wird im September operiert, an ein Comeback ist hier in diesem Jahr wohl nicht zu denken. Kürzer werden wohl die Ausfallzeiten von Jannick Rode (Beckenprobleme) und Niklas Schneider (Sprunggelenksverletzung) werden, aber auch hier wagt Denguezli noch keine Prognose.

Bei den Gastgebern indes fehlt zum Auftakt Yannick Dillmann ebenfalls verletzungsbedingt. „Ansonsten dürften so weit alle dabei sein, wobei der eine oder andere erst unter der Woche aus dem Urlaub zurückgekommen ist“, sagt der Linzer Trainer Thomas Schuster. Der ist zwar nicht bekannt dafür, dass er sich im Vorfeld einer Partie zu tief in die Karten schauen lässt, verrät aber mit Blick auf den Kader schon zwei Dinge: Zum einen wird Neuzugang Tyron Wielpütz für den bisherigen Stammkeeper Jan Lück zwischen die Pfosten rücken, zum anderen „ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Jannik Stoffels von Beginn an spielt“, sagt Schuster mit einem Lachen, wohlwissend, dass er damit kein allzu großes Geheimnis lüftet.

„Er hat es richtig gut gemacht, war immer da und hat bei den Spielen überzeugt. Jan ist aber weiterhin enorm wichtig für uns.“

VfB-Trainer Thomas Schuster über die Entscheidung in der Torwartfrage

Die Entscheidung für den erst 19-jährigen Wielpütz mutet da schon ein wenig überraschender an. Schuster erklärt: „Er hat es richtig gut gemacht, war immer da und hat bei den Spielen überzeugt. Jan ist aber weiterhin enorm wichtig für uns.“

Auf der Torhüterposition dürfte es auf Kirchberger Seite indes keine Überraschung geben. Da ist Tizian Christ gesetzt. Wie es auf den übrigen zehn Positionen aussieht, das lässt Denguezli noch offen. Die Startformation der Partie gegen C-Ligist Kempenich im Rheinlandpokal dürfte da auch nur zu Teilen Aufschluss geben. Mit Jonas Heimer fehlte beispielsweise ein Schlüsselspieler, der am Sonntag wieder zur Verfügung stehen wird. Auch weitere Akteure wie Casian Samoila, Süleyman Özer und Tim Reifenschneider waren nicht mit dabei. „Es sind sicherlich noch einige Position, die offen sind, bei denen die Trainingseindrücke entscheiden“, gibt Denguezli zu Protokoll.

„Linz ist nicht mehr mit der Mannschaft der Vorsaison zu vergleichen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli

Gefragt, ob es ihn, der bis Mai noch regelmäßig als Kapitän im Oberligakader des FC Karbach stand, nicht in den Füßen juckt, sagt er: „Erstaunlicherweise nicht. Das wundert mich selbst ein wenig, liegt aber auch vielleicht daran, dass ich wirklich gut eingespannt bin.“

Vielleicht juckt es ihn aber dann in den Füßen, wenn es für seinen TuS im Ligaalltag nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. In Linz wird es dafür sicherlich den ersten Härtetest geben, denn der VfB ist, davon ist der Kirchberger Trainer überzeugt, „nicht mehr mit der Mannschaft der Vorsaison zu vergleichen“. Das ist natürlich auch die Hoffnung seines Linzer Gegenübers.