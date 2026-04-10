Laubach empfängt Ahrweiler Duell der beiden besten Mannschaften im Jahr 2026 Sina Ternis 10.04.2026, 16:00 Uhr

i Das Hinspiel gewann der Ahrweiler BC dank zweier Tore von Almir Porca (rotes Trikot) gegen Stephan Schuwerack und seinen SV Laubach mit 2:0. Ins Rückspiel geht der SV nun aber mit Selbstbewusstsein, will dem Favoriten ein Bein stellen. Ohne Schuwerack bekanntlich, der sich schon vor Wochen schwer am Knie verletzt hat. Martin Gausmann

In der Rheinlandliga kommt es am Sonntag zum 2026-Spitzenduell: Der in diesem Jahr ungeschlagene SV Laubach empfängt den ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer Ahrweiler BC. Und die Gastgeber gehen durchaus selbstbewusst in die Partie.

Auf dem Laubacher Rasen treffen am Sonntag (15 Uhr) die beiden besten Rheinlandligamannschaften des Jahres 2026 aufeinander, wenn der heimische SV den Ahrweiler BC empfängt. Die Gastgeber haben in diesem Jahr 20 von 24 möglichen Punkten geholt, beim ABC waren es 22 von 24 Zählern.







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