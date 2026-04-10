In der Rheinlandliga kommt es am Sonntag zum 2026-Spitzenduell: Der in diesem Jahr ungeschlagene SV Laubach empfängt den ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer Ahrweiler BC. Und die Gastgeber gehen durchaus selbstbewusst in die Partie.
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Auf dem Laubacher Rasen treffen am Sonntag (15 Uhr) die beiden besten Rheinlandligamannschaften des Jahres 2026 aufeinander, wenn der heimische SV den Ahrweiler BC empfängt. Die Gastgeber haben in diesem Jahr 20 von 24 möglichen Punkten geholt, beim ABC waren es 22 von 24 Zählern.