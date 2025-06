Gleich zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Fußball-Rheinlandliga darf sich der VfB Linz über ein echtes Bonbon freuen: Am Freitag (18 Uhr) testet die Mannschaft von Thomas Schuster zu Hause gegen Drittligist Viktoria Köln.

Direkt zu Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Rheinlandliga darf sich der VfB Linz auf ein besonderes Spiel freuen: Am Freitag (18 Uhr) gastiert der Drittligist Viktoria Köln auf dem Kaiserberg. Zustande gekommen war das Testspiel dank Sponsor René Königshausen, der einen engen Kontakt zu Viktoria-Vizepräsident Franz Wunderlich pflegt. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Linz’ Coach Thomas Schuster. „Für uns ist es natürlich etwas Besonderes, mal gegen Profis zu spielen.“

Allzu intensiv hat er sich nicht mit dem Gegner beschäftigt, „die haben ohnehin nur richtig starke Spieler“, sagt er mit einem Lachen. Der Shootingstar Said El Mala, der bei der U19-Europameisterschaft in Rumänien aufgetrumpft hatte und in der vergangenen Saison vom 1. FC Köln an Viktoria ausgeliehen war, dürfte dann allerdings nicht dabei sein. Zum einen, weil er nach der EM im Urlaub weilen dürfte, zum anderen, weil er in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Köln in der Bundesliga auflaufen soll, die Vorbereitung entsprechend dort absolvieren wird.

VfB-Trainer Thomas Schuster

Der VfB indes ist zu Beginn der Woche in die Vorbereitung eingestiegen, hat vor dem Testspiel eine Einheit inklusive eines Leistungstests absolviert. Damit war Schuster zufrieden, „man hat gemerkt, dass es nur drei Wochen Pause waren und dass die Jungs etwas gemacht haben“, sagt er dazu.

Im Test gegen Viktoria will er allen Akteuren Spielzeit gewähren, allen die Möglichkeit geben, sich gegen Profis zu beweisen. Die Chance bleibt allerdings sowohl Moritz Rott als auch Neuzugang Jannik Stoffels verwehrt, beide weilen derzeit noch im Urlaub.

Fest steht: „Wir wollen uns keinesfalls verstecken, wollen versuchen, mutig zu spielen, auch wenn wir wissen, dass das natürlich ein anderes Spiel wird als gegen Mannschaften auf Augenhöhe“, so Schuster. Er rät seinem Team vor allem eins: das Spiel zu genießen. „Natürlich wollen wir auch was mitnehmen, wollen aus dem Spiel erste Schlüsse ziehen, auch wenn wir das natürlich einzuordnen wissen“, so der Coach.

Insgesamt sind fünf Testspiele geplant

Der hat eine insgesamt sechswöchige Vorbereitung mit zunächst fünf, ab der Hälfte dann weniger Einheiten geplant. Folgende Testspiele wird der VfB, neben der Partie gegen Viktoria Köln, noch vier weitere bestreiten: Am Samstag, 5. Juli, geht es um 16 Uhr in Karbach gegen den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, am Samstag, 12. Juli, bestreitet die Schuster-Elf ab 12 Uhr ein Turnier in Linz, am Donnerstag, 17. Juli, findet um 20 Uhr zu Hause ein Spiel gegen den Ligakonkurrenten SG 2000 Mülheim-Kärlich statt und am Samstag, 26. Juni, geht es um 15.30, ebenfalls auf dem Kaiserberg, gegen den FC BW Friesdorf, einen Bonner Bezirksligisten, ehe am ersten Augustwochenende die erste Runde im Rheinlandpokal ausgetragen wird.

Infos zum Spiel gegen Viktoria Köln

Das Stadion ist bereits ab 16.30 Uhr geöffnet, der Einlass findet über zwei Spuren statt – eine für die, die bereits im Vorverkauf eine Karte erworben haben und eine für die, die ein Ticket an der Tageskasse kaufen. Besucher werden aufgrund der schwierigen Parksituation gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden oder den Kaiserberg zu Fuß zu besuchen. Alternative Parkmöglichkeiten stehen am Meusch-Center, am Bahnhof und am Rhein zur Verfügung.

Karten kosten 10 Euro für Nichtmitglieder und 7 Euro für Mitglieder sowie für Jugendliche und Rentner.