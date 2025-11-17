Drilon Demiraj: Ein Mentalitätsmonster mit viel Humor

Drilon Demiraj von der SG 99 Andernach glänzt nicht nur durch Zweikampfstärke und Spielverständnis, sondern auch durch seine einzigartige Mentalität und seinen Humor. Das sind nur ein paar Gründe, warum er unser Spieler des Spieltags ist.
Wer die Auszeichnung „Eins mit Sternchen“ von seinem Trainer erhält, der drängt sich ja geradezu auf, unser Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga zu werden. Die Rede ist von Drilon Demiraj, defensiver Mittelfeldspieler bei der SG 99 Andernach und einer, „der es sich wirklich verdient hat“, wie sein Coach Kim Kossmann findet.