Spieler des Spieltags Dreifachscorer Idrizi: Ein Youngster spielt groß auf 22.09.2025, 14:55 Uhr

In unserer Serie „Spieler des Spieltags“ gibt es jede Woche einen Rheinlandliga-Fußballer, der uns besonders aufgefallen ist. In dieser Woche ist es Andernachs Youngster Ardjend Idrizi, der beim wichtigen Sieg in Linz drei Tore vorbereitete.

Ein außergewöhnliches Tor, ein Hattrick binnen weniger Minuten, eine herausragende Abwehrleistung, eine Glanzparade nach der nächsten oder ein Auftritt, bei dem sich jemand besonders in den Dienst der Mannschaft gestellt hat – in unserer neuen Kategorie küren wir jede Woche einen Akteur des Verbands-Oberhauses zum „Spieler des Spieltags“.







