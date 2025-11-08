TuS unterliegt 1:2 und hadert Dreifach-Rot bei Kirchberger Niederlage gegen Schneifel 08.11.2025, 21:40 Uhr

i Kirchbergs Coach Selim Denguezli haderte nach der 1:2-Niederlage bei der SG Schneifel nicht mit seinem Team, aber durchaus mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. PHOTO MOMENTS - DENNIS IRMITER

Eine Gelb-Rote Karte gegen Kirchbergs Kevin Engelmann, die zumindest in die Kategorie fragwürdig eingestuft werden konnte, veränderte den Spielverlauf zugunsten von Gastgeber SG Schneifel, der am Ende trotz Rückstands als Sieger vom Platz ging.

Vorwerfen konnte und wollte Selim Denguezli seiner Mannschaft nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei der SG Schneifel und damit bei einem Top-drei-Team in der Fußball-Rheinlandliga nichts. „Weder spielerisch noch mit Blick aufs Verhalten“, sagte der Trainer des TuS Kirchberg, der damit auf die eine Gelb-Rote Karte während des Spiels und die zwei Roten Karten nach Abpfiff anspielte.







