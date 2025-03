Auch gegen die SG Hochwald ging der Ahrweiler BC nicht ans Leistungsmaximum. Dennoch reichte es am Ende für einen deutlichen 5:1-Sieg in der Fußball-Rheinlandliga. Maßgeblichen Anteil daran hatte der Dreifach-Torschütze Almir Porca.

Es sind nicht die Tore, an denen Julian Feit, Coach des Ahrweiler BC, Almir Porca einzig misst. Und doch war er froh, dass der Stürmer im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr einen Dreierpack geschnürt und damit maßgeblichen Anteil am 5:1-Sieg seiner Mannschaft bei der SG Hochwald Zerf hatte. „Die Qualität, die Tore zu machen, hat er. Aber entscheidend für mich als Trainer ist, wie gut er in den Dingen ist, die er nicht so gern macht: Die Arbeit mit nach hinten, Pressing, und das hat er einfach gut gemacht“, lobte Feit seinen Offensivakteur.

Insgesamt hatte der ABC nach der Englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga ein wenig die Spritzigkeit, die Intensität gefehlt, die Mannschaft war nicht so gut ins Spiel gekommen wie in den Wochen zuvor. „Entscheidend war, dass wir die beiden Tore vor der Pause gemacht und Hochwald nichts angeboten haben, damit die sich Hoffnungen machen können“, so der Coach.

Schöner Angriff führt nach 26 Minuten zur ABC-Führung

Die Gastgeber hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen aber nur selten gefährlich ins letzte Drittel und damit auch kaum zu nennenswerten Torabschlüssen. Die Chancen indes hatte der ABC - und nutzte zwei davon, jeweils in Person von Porca. Nach 26 Minuten vollendete er einen schönen Angriff über mehrere Stationen, als er nach einer Hereingabe von Luca Marx seinen Gegenspieler aussteigen ließ und die Kugel im langen Eck unterbrachte. Sechs Minuten vor der Pause legte Porca nach: Eine Flanke aus dem Halbfeld von Paul Bermel verlängerte erneut Marx, sodass Porca ihn aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste.

Obwohl seine Mannschaft zur Pause führte, nichts hatte anbrennen lassen, war Feit nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt. „Das waren von allen ein paar Prozentpunkte weniger als sonst“, sagte er. Dabei wollte er es nur bedingt als Ausrede gelten lassen, dass seinem Team das Mittwochspiel noch in den Knochen steckt. „Klar, das ist so, aber gerade zu Beginn sollte man schon Gas geben, wir haben auch eine breite Bank mit Jungs, die ebenfalls Qualität haben.“

ABC kann Qualität von der Bank nachlegen

Und diese Bank machte in den zweiten 45 Minuten dann auch ein Stück weit den Unterschied. Denn während die Gastgeber weiterhin große Personalprobleme haben, kaum Qualität nachlegen konnten, war das beim ABC anders. Da kam mit jedem eingewechselten Spieler auch neuer Schwung, der sich unter anderem in vielen Ballgewinnen und in ähnlich vielen Kontern widerspiegelte.

Der dritte Treffer fiel allerdings nicht nach einem Konter, sondern erneut nach einem, in diesem Fall einstudierten, Freistoß aus dem Halbfeld, den der am zweiten Pfosten frei stehende Kevin Wetschorek problemlos über die Linie drücken konnte (69.). Das Gegentor zwei Minuten später war dann einer von wenigen Angriffen, bei denen sich die Gastgeber bis vors Tor kombinieren konnte. Über die rechte Seite ging es schnell und schnörkellos, sodass Julian Bidon nur noch einschieben musste.

Die Jungs haben das auch selbst erkannt, es gibt solche Tage und vielleicht ist es auch nachvollziehbar.“

ABC-Coach Julian Feit dazu, dass seine Mannschaft nicht an die Leistungsgrenze gegangen ist

Dass die Partie zu diesem Zeitpunkt doch noch einmal kippen könnte, die Gefahr sah Feit nicht. „Dafür hatten wir insgesamt zu viele Chancen durch Umschaltsituationen“, sagt er. Zudem ließ sein Team das 4:1 bereits nach 76. Minuten folgen. Erneut war es Porca, der den Ball aus 18 Metern in den Winkel beförderte. Den Schlusspunkt eines zwar nicht glanzvollen, aber durchaus routinierten Auftritt setzte der eingewechselte Tobias Reuter, der den Ball nach einem Abschluss Porcas und einer Abwehr des Hochwälder Keepers aus kurzer Distanz über die Linie beförderte (88.).

„Ohne Frage war das ein verdienter Sieg, aber wir waren nicht am Maximum, mussten vielleicht auch dieses Mal nicht ans Maximum gehen“, bilanzierte Feit – und zog damit ein ähnliches Fazit wie schon unter der Woche beim 3:1-Sieg über Tabellenführer Mülheim-Kärlich. „Die Jungs haben das auch selbst erkannt, es gibt solche Tage und vielleicht ist es auch nachvollziehbar.“

SG Hochwald - Ahrweiler BC 1:5 (0:2)

Hochwald: Koltes - Mohsmann, Diop, Thielen (88- Naji), Paulus, Burg, Eisenbarth (65. Dres), Stelker, Bidon (88. Steffes), Lenz (88. Kauz), Hemmes.

Ahrweiler: Weidner - Scheu (88. Werner), Bermel, Wetschorek, Abranches - Waldminghaus (84. Reuter), Habscheid, Kuzu (58. Voloshchuk) - Marx (59. Mohamed), Porca, Lee (76. Wagner).

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich).

Zuschauer: 75.

Tore: 0:1, 0:2 Almir Porca (26., 39.), 0:3 Kevin Wetschorek (69.), 1:3 Julian Bidon (71.), 1:4 Porca (76.), 1:5 Tobias Reuter (88.).