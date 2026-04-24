Souveränes 2:0 gegen Bitburg Doppelter Dolon besorgt Andernach Punkte 47, 48 und 49 Sina Ternis 24.04.2026, 23:55 Uhr

i Gian Luca Dolon (weißes Trikot, Mitte) traf beim 2:0-Sieg seiner SG 99 Andernach gegen den FC Bitburg doppelt und schoss seine Mannschaft dem Saisonziel drei Punkte näher. Jörg Niebergall

Dass es nur noch um die goldene Ananas ging, das war am Freitagabend nur einer Mannschaft anzumerken: dem FC Bitburg. Der unterlag einer motivierten SG 99 Andernach vollkommen verdient mit 0:2 – und das brachte die Gastgeber ihrem Ziel näher.

Als Fabian Ewertz seinen Offensivakteur Simon Floß nach 42 Minuten auswechselte, war das eine Entscheidung mit Aussagekraft. Denn Floß stand beim Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach ein wenig sinnbildlich für die erste Halbzeit seines FC Bitburg, der nach 45 Minuten vollkommen zurecht mit 0:2 zurückgelegen und die Partie in der Fußball-Rheinlandliga genauso zurecht auch nach 90 Minuten mit 0:2 verloren hatte.







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