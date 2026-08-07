TuS empfängt die SG Schneifel „Dörnchen-Energie“ soll Immendorf den Dreier bringen Sina Ternis 07.08.2026, 09:00 Uhr

i In der ersten Runde des Rheinland-Pokals hatten Marko Slowik (rotes Trikot) und sein TuS Immendorf beim 12:0-Sieg gegen den C-Klässler VfR Bad Salzig keine Probleme. Nun geht es in der Liga daheim gegen die SG Schneifel – und da wird Slowik wohl nicht von Beginn an auflaufen. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die Vorbereitung lief gut, die erste Runde des Rheinlandpokals wurde souverän gemeistert, nun geht es für den TuS Immendorf darum, diesen Schwung auch in das erste Rheinlandliga-Spiel mitzunehmen. Da geht’s daheim gegen Wundertüte SG Schneifel.

In der vergangenen Spielzeit waren es vor allem die Flutlicht-Freitagabende, die beim TuS Immendorf noch einmal für einen zusätzlichen Energieschub und in Folge auch für einen überdurchschnittlichen Punkteertrag in der Fußball-Rheinlandliga gesorgt haben.







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