TuS empfängt die SG Schneifel
„Dörnchen-Energie“ soll Immendorf den Dreier bringen
In der ersten Runde des Rheinland-Pokals hatten Marko Slowik (rotes Trikot) und sein TuS Immendorf beim 12:0-Sieg gegen den C-Kl
In der ersten Runde des Rheinland-Pokals hatten Marko Slowik (rotes Trikot) und sein TuS Immendorf beim 12:0-Sieg gegen den C-Klässler VfR Bad Salzig keine Probleme. Nun geht es in der Liga daheim gegen die SG Schneifel – und da wird Slowik wohl nicht von Beginn an auflaufen.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Die Vorbereitung lief gut, die erste Runde des Rheinlandpokals wurde souverän gemeistert, nun geht es für den TuS Immendorf darum, diesen Schwung auch in das erste Rheinlandliga-Spiel mitzunehmen. Da geht’s daheim gegen Wundertüte SG Schneifel.

Lesezeit 3 Minuten
In der vergangenen Spielzeit waren es vor allem die Flutlicht-Freitagabende, die beim TuS Immendorf noch einmal für einen zusätzlichen Energieschub und in Folge auch für einen überdurchschnittlichen Punkteertrag in der Fußball-Rheinlandliga gesorgt haben.
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