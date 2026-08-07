Die Vorbereitung lief gut, die erste Runde des Rheinlandpokals wurde souverän gemeistert, nun geht es für den TuS Immendorf darum, diesen Schwung auch in das erste Rheinlandliga-Spiel mitzunehmen. Da geht’s daheim gegen Wundertüte SG Schneifel.
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In der vergangenen Spielzeit waren es vor allem die Flutlicht-Freitagabende, die beim TuS Immendorf noch einmal für einen zusätzlichen Energieschub und in Folge auch für einen überdurchschnittlichen Punkteertrag in der Fußball-Rheinlandliga gesorgt haben.