Wissen empfängt SG Schneifel Dirk Spornhauer: „Von Lob können wir uns nichts kaufen“ 02.10.2025, 06:00 Uhr

i Nachdenklich, kritisch? Wie auch immer der Blick von Wissens Coach Dirk Spornhauer gedeutet werden mag, fest steht: Sein VfB hat sich bislang unter Wert verkauft. Schafft sein Team im Heimspiel gegen die starke SG Schneifel den Turnaround? Marco Rosbach

Den Tag der Deutschen Einheit nutzt der VfB Wissen, um die Rheinlandliga-Partie gegen die SG Schneifel auszutragen. Da sind die Voraussetzungen zwar unterschiedlich – und dennoch hofft Coach Dirk Spornhauer, dass sich sein Team mal belohnt.

Auf den ersten Blick spricht nicht allzu viel für den VfB Wissen, wenn der am Freitag (15 Uhr) die SG Schneifel empfängt. Die Gäste reisen mit 18 Punkten im Gepäck an, holten zuletzt ein ordentliches 3:3 gegen den bis dato noch verlustpunktfreien Tabellenführer Ahrweiler BC, haben eine ordentliche Auswärtsbilanz – und treffen auf einen Gastgeber, der in neun Partien gerade einmal sechs Punkte eingefahren.







