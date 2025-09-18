Laubach empfängt Wirges Die einen wollen doppelt, die anderen einfach feiern 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Ole Conrad (rotes Trikot) ist mit sechs Treffern aktuell bester Torschütze des SV Laubach. Kein Wunder, dass Wirges Coach Sven Baldus explizit vor seiner Qualität warnt. Sascha Wetzlar

Der SV Laubach kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus, allerdings eher neben als auf dem Platz. Das soll sich am Freitagabend gegen Aufsteiger Wirges ändern. Doch die Gäste wollen ihre Auswärtsbilanz aufpolieren.

Zum zweiten Mal in Folge hat der SV Laubach eine Partie in der Fußball-Rheinlandliga vorverlegt, zum zweiten Mal wegen am Wochenende anstehender Feierlichkeiten. War es vergangene Woche noch die FV Morbach, die angefragt hatte wegen der Hochzeit eines Spielers, so ist es nun der SV selbst.







