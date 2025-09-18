Der SV Laubach kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus, allerdings eher neben als auf dem Platz. Das soll sich am Freitagabend gegen Aufsteiger Wirges ändern. Doch die Gäste wollen ihre Auswärtsbilanz aufpolieren.
Lesezeit 3 Minuten
Zum zweiten Mal in Folge hat der SV Laubach eine Partie in der Fußball-Rheinlandliga vorverlegt, zum zweiten Mal wegen am Wochenende anstehender Feierlichkeiten. War es vergangene Woche noch die FV Morbach, die angefragt hatte wegen der Hochzeit eines Spielers, so ist es nun der SV selbst.