Morbach, Bayern München, Hintertupfingen – wie der Gegner heißt, das ist Wissens neuem Coach Marco Weller erst einmal egal. Er will, dieses Mal bei der FV Morbach, vor allem das eigene Spiel auf den Platz bringen, unabhängig vom Gegner.
Gerade einmal zwei Trainingseinheiten und die Beobachtungen aus dem Spiel gegen den FC Bitburg standen dem neuen Coach des VfB Wissen zur Verfügung, um sich auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellenfünften der Fußball-Rheinlandliga, der FV Morbach, vorzubereiten.