VfB gastiert in Morbach Der erste Gegner ist Wissens Weller komplett egal 23.10.2025, 15:00 Uhr

i Enttäuschung war zuletzt oft die Gefühlsregung bei den Spielern des VfB Wissen, die seit Mitte September auf ein Erfolgserlebnis warten. Nun startet der VfB mit neuem Trainer bei der FV Morbach den nächsten Anlauf. René Weiss

Morbach, Bayern München, Hintertupfingen – wie der Gegner heißt, das ist Wissens neuem Coach Marco Weller erst einmal egal. Er will, dieses Mal bei der FV Morbach, vor allem das eigene Spiel auf den Platz bringen, unabhängig vom Gegner.

Gerade einmal zwei Trainingseinheiten und die Beobachtungen aus dem Spiel gegen den FC Bitburg standen dem neuen Coach des VfB Wissen zur Verfügung, um sich auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellenfünften der Fußball-Rheinlandliga, der FV Morbach, vorzubereiten.







