Lauer verlängert in Rübenach Der Christian Streich der Rheinlandliga macht weiter Sina Ternis 17.01.2026, 09:45 Uhr

i Die Vorstandsmitglieder Karlheinz Ganser (links), Michael Fröhlich (2. von rechts) und Udo Künster (rechts), zusammen mit Benedikt Lauer (2. von links), der im Sommer in seine zehnte Saison beim FV Rübenach geht. Karlheinz Ganser

Benedikt Lauer bleibt dem FV Rübenach treu und startet im Sommer in seine zehnte Saison als Trainer. Am Ende soll der Klassenerhalt stehen – und dabei soll auch ein neuer Innenverteidiger helfen.

Eigentlich waren sich die Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit einig, wollten die frohe Botschaft aber erst beim Neujahrsempfang des Vereins verkünden: Benedikt Lauer ist auch in der kommenden Spielzeit Trainer beim aktuell abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten FV Rübenach, geht damit im Sommer in seine mittlerweile zehnte Saison.







