Benedikt Lauer bleibt dem FV Rübenach treu und startet im Sommer in seine zehnte Saison als Trainer. Am Ende soll der Klassenerhalt stehen – und dabei soll auch ein neuer Innenverteidiger helfen.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich waren sich die Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit einig, wollten die frohe Botschaft aber erst beim Neujahrsempfang des Vereins verkünden: Benedikt Lauer ist auch in der kommenden Spielzeit Trainer beim aktuell abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten FV Rübenach, geht damit im Sommer in seine mittlerweile zehnte Saison.