Andernach empfängt Untermosel Der Abstiegskandidat steht besser da als der Mitfavorit Sina Ternis 29.09.2026, 12:00 Uhr

i Tobias Wirtz (vorne) und Stefan Ostkamp sind bislang zufrieden mit der Performance ihres SV Untermosel. Der reist nun zur SG 99 Andernach, wo bislang noch nicht alles rund lief. Jörg Niebergall

Das war vor der Saison so nicht unbedingt zu erwarten: Vor dem direkten Duell am Mittwoch hat Aufsteiger SV Untermosel zwölf und Gastgeber SG 99 Andernach elf Punkte auf dem Konto. Das wollen die Bäckerjungen gerne ändern und im Rhythmus bleiben.

„Gefühlt jeder hat gesagt, dass die definitiv direkt wieder absteigen. Aktuell haben sie mehr Punkte als wir.“ Das sagt Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach, über den kommenden Gegner SV Untermosel Kobern-Gondorf. Der war vor der Saison in die Fußball-Rheinlandliga aufgestiegen – und sicherlich als einer der Kandidaten gehandelt worden, die zumindest um den Klassenerhalt kämpfen werden.







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