Kirchberg spielt bei Schneifel Denguezli reist mit (Zweck-)Optimismus nach Auw 06.11.2025, 16:00 Uhr

i Mit Jonas Heimer (am Ball) kam frischer Schwung in das Kirchberger Heimspiel gegen Laubach. Am Ende stand ein gerechtes 1:1. Ob Heimer am Samstag gegen Schneifel von Beginn an auflaufen wird, lässt sein Trainer Selim Denguezli noch offen. Karl-Friedrich Schmitt

Am 5. Oktober, also vor gut einem Monat, feierte der TuS Kirchberg den letzten Sieg in der Fußball-Rheinlandliga. Seither gab es drei Niederlagen und ein Remis. Stößt das Denguezli-Team ausgerechnet beim Tabellendritten Schneifel den Bock um?

Ein wenig ist der kommende Gegner des TuS Kirchberg in den vergangenen Wochen und Monaten unterhalb des Radars gelaufen – und scheint sich in dieser Position durchaus wohlzufühlen. Die Rede ist von der SG Schneifel, die sich mittlerweile auf Rang drei der Tabelle in der Fußball-Rheinlandliga gearbeitet hat, erst einmal in dieser Saison als Verlierer vom Platz ging (am ersten Spieltag beim 1:3 in Mendig) und sicherlich auch am Samstag (18 Uhr) ...







Artikel teilen

Artikel teilen