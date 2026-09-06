Aufsteiger mit zweitem Sieg Das war zu wenig: Kirchberg unterliegt Untermosel 2:3 Sina Ternis 06.09.2026, 20:43 Uhr

i Die Ro-Weißen aus Untermosel waren meist einen Schritt schneller am Ball als ihre Gäste aus Kirchberg. Und gewann die wichtige Partie am Wasserturm mit 3:2. Karl-Friedrich Schmitt

Die Enttäuschung saß tief bei allen, die es mit den Gelb-Blauen hielten: Der TuS Kirchberg hat in der Rheinlandliga das wichtige Heimspiel gegen Aufsteiger Untermosel mit 2:3 verloren – und die Niederlage war keinesfalls unverdient.

Wenn sich Spieler im Mannschaftskreis nach dem Spiel gegenseitig ankeifen, dann ist das nicht nur mit Blick auf die Außendarstellung schwierig, dann ist es auch ein Zeichen, dass gerade einiges im Argen liegt. Und das scheint beim TuS Kirchberg der Fall zu sein.







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