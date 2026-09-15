Mayen empfängt Untermosel
Das Duell der Aufsteiger ist ein richtungsweisendes
Erst im Mai gab es ein Aufeinandertreffen zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf (rote Trikots) und dem TuS Mayen. Damals gew
Erst im Mai gab es ein Aufeinandertreffen zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf (rote Trikots) und dem TuS Mayen. Damals gewann der SV mit 1:0, machte damit den direkten Aufstieg in die Rheinlandliga perfekt. Mayen zog nach.
Wolfgang Heil

Kann sich der SV Untermosel von den Abstiegsrängen absetzen oder gelingt dem TuS Mayen der Anschluss ans Mittelfeld? Ohne Frage ist das direkte Duell der beiden Rheinlandliga-Aufsteiger ein wichtiges, das beide unbedingt gewinnen wollen.

Lesezeit 2 Minuten
Es sind nicht unbedingt die Mannschaften der Stunde, die da am Mittwochabend (20 Uhr) im Mayener Nettetalstadion in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga aufeinandertreffen, wenn der heimische TuS den SV Untermosel Kobern-Gondorf empfängt. Beide spielten in der Vorsaison noch eine Klasse tiefer gegeneinander, das jüngste Duell ist gerade einmal rund vier Monate her – und dürfte vor allem beim SV Untermosel mit vielen positiven ...
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