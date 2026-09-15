Kann sich der SV Untermosel von den Abstiegsrängen absetzen oder gelingt dem TuS Mayen der Anschluss ans Mittelfeld? Ohne Frage ist das direkte Duell der beiden Rheinlandliga-Aufsteiger ein wichtiges, das beide unbedingt gewinnen wollen.
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Es sind nicht unbedingt die Mannschaften der Stunde, die da am Mittwochabend (20 Uhr) im Mayener Nettetalstadion in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga aufeinandertreffen, wenn der heimische TuS den SV Untermosel Kobern-Gondorf empfängt. Beide spielten in der Vorsaison noch eine Klasse tiefer gegeneinander, das jüngste Duell ist gerade einmal rund vier Monate her – und dürfte vor allem beim SV Untermosel mit vielen positiven ...