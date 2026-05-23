Andernach schlägt Rübenach 8:0 Daniel Neunheuser: Ein Abschied mit vielen Emotionen Sina Ternis 23.05.2026, 00:09 Uhr

i Am Ende war's deutlich: Die SG 99 Andernach (weiße Trikots) konnte beim letzten Saisonspiel gegen den FV Rübenach gleich achtmal jubeln. Jörg Niebergall

Es war (fast) der perfekte Abschied für Daniel Neunheuser, der zum Ende seiner Karriere bei der SG 99 Andernach noch einmal 20 Minuten Spielzeit bekam. Und die hätte er beim 8:0-Sieg seines Teams gegen Rübenach ganz fast mit einem Tor gekrönt.

Als sich nach 20 Minuten Mike Borger an der Seitenlinie für seinen Einsatz bereit machte, wurde es emotional auf dem Kunstrasenplatz der SG 99 Andernach. Denn die Einwechslung Borgers war gleichbedeutend mit der Auswechslung von Daniel Neunheuser. Der ehemalige Kapitän der Bäckerjungen, der nur zu Beginn der sowohl für sein Team als auch für den Gegner FV Rübenach nun beendeten Rheinlandligasaison zum Einsatz gekommen war, wurde mit einem ...







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