Serie dienstälteste Spieler Daniel Aretz: Ärzte haben mir zum Karriereende geraten Sina Ternis 28.12.2025, 13:01 Uhr

i Daniel Aretz (am Ball) wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, hat sich aber genauso oft wieder zurückgebissen und spielt bereits seit den Bambinis bei der SG 2000 beziehungsweise zuvor beim SSV Urmitz-Bahnhof, der 2000 mit dem SSV Mülheim zur SG Mülheim-Kärlich fusionierte. René Weiss

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Daniel Aretz von der SG Mülheim-Kärlich.

Ein-, zweimal hat er schon darüber nachgedacht, den Verein zu wechseln, sich eine neue Herausforderung mit im Idealfall mehr Spielzeit zu suchen. Es gab aber auch die Phasen in seiner Karriere, in der er ernsthaft in Erwägung gezogen hat, seine Fußballschuhe für immer an den viel zitierten Nagel zu hängen.







