Daniel Aretz: Ärzte haben mir zum Karriereende geraten

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Daniel Aretz von der SG Mülheim-Kärlich.
Lesezeit 6 Minuten
Ein-, zweimal hat er schon darüber nachgedacht, den Verein zu wechseln, sich eine neue Herausforderung mit im Idealfall mehr Spielzeit zu suchen. Es gab aber auch die Phasen in seiner Karriere, in der er ernsthaft in Erwägung gezogen hat, seine Fußballschuhe für immer an den viel zitierten Nagel zu hängen.