Wirges gegen Hochwald Daheim-Ungeschlagen-Team empfängt Auswärtsschlusslicht 23.10.2025, 12:00 Uhr

i Wirges' Mika Lewer (blaues Trikot) wird seiner Mannschaft wegen eines Syndesmosebandanrisses bis zur Winterpause fehlen. Dennoch soll zu Hause gegen Hochwald am Wochenende ein Sieg her. René Weiss

15 Punkte aus fünf Spielen, die Heimbilanz der Spvgg EGC Wirges ist makellos. Und nun kommt mit der SG Hochwald, die bislang in der Rheinlandliga auswärts noch nichts geholt hat. Klare Sache also? Coach Sven Baldus mahnt zur Vorsicht.

Aktuell ist die Spvgg EGC Wirges auf Rang sechs der beste Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga. Eine Momentaufnahme, über die sich Trainer Sven Baldus natürlich freut, die ihn aber nicht in Euphorie verfallen lässt. „Wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben“, sagt er vor dem Heimspiel am Samstag (17.







