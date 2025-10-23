15 Punkte aus fünf Spielen, die Heimbilanz der Spvgg EGC Wirges ist makellos. Und nun kommt mit der SG Hochwald, die bislang in der Rheinlandliga auswärts noch nichts geholt hat. Klare Sache also? Coach Sven Baldus mahnt zur Vorsicht.
Aktuell ist die Spvgg EGC Wirges auf Rang sechs der beste Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga. Eine Momentaufnahme, über die sich Trainer Sven Baldus natürlich freut, die ihn aber nicht in Euphorie verfallen lässt. „Wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben“, sagt er vor dem Heimspiel am Samstag (17.