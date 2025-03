Wieder spielte der Tabellenletzte der Fußball-Rheinlandliga, die SG Malberg, ordentlich, wieder waren Möglichkeiten da, um die Partie bei der SG Hochwald zu gewinnen, wieder stand am Ende zu wenig. Immerhin erkämpfte sich die Mannschaft um Coach Florian Hammel beim 0:0 einen Punkt – der allerdings mit Blick auf die Tabelle zu wenig sein dürfte und der aus Sicht des Trainers mit Blick auf das Spiel durchaus leistungsgerecht war, auch wenn Justin Nagel in der dritten Minute der Nachspielzeit und nach einem schönen Alleingang durchaus das 1:0 für seine SG auf dem Fuß hatte.

Unterm Strich konnte Hammel allerdings gut mit dem Punkt leben, denn beide Mannschaften hatten es nicht geschafft, vorm gegnerischen Tor die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Hammel konnte das in dem Fall für den Gegner besser beurteilen als für sein Team, denn nachdem sein Bruder Nick unter der Woche mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte, war der Coach selbst wieder zwischen die Pfosten gerückt – und erlebte eine ruhige erste Halbzeit. „Ich habe keinen Schuss aufs Tor bekommen“, fasste er es zusammen.

„Der Wind war wirklich heftig, meine Abschläge sind zurück in die eigene Hälfte geweht.“

Malbergs Coach Florian Hammel über die schwierigen Bedingungen

Allerdings strahlte auch seine Mannschaft nur selten echte Torgefahr aus. Nach 24 Minuten bekamen die Gäste einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen, „der vielleicht auch im Strafraum war“, wie Hammel befand. Mit Mauer und aus gut 16 Metern jedenfalls konnte Malberg auch da keine Torgefahr ausstrahlen, der Ball ging deutlich übers Tor.

Insgesamt hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, kalkuliert mehr vom Spiel. Denn Malberg hatte sich entschieden, in den ersten 45 Minuten gegen den Wind zu spielen und vor allem auf eine kompakte Defensive zu bauen. Das gelang gut, aber eben zu Lasten der Offensive. „Der Wind war wirklich heftig, meine Abschläge sind zum Teil zurück in die eigene Hälfte geweht“, beschrieb Hammel die schwierigen Bedingungen, die sich über die gesamten 90 Minuten zogen.

Mehr Offensivaktionen auf beiden Seiten in Hälfte zwei

Nach Wiederanpfiff und mit Wind im Rücken wollte Malberg noch einmal zur Offensive blasen. Das gelang allerdings nur bedingt. Immerhin gab es nach der Pause auf beiden Seiten mehr Abschlüsse, auch Hammel musste den einen oder anderen gefährlichen Schuss entschärfen, war aber stets zur Stelle. „Es scheint, als hätte ich nichts verlernt“, sagte er mit einem Lachen. Dabei hatte er lediglich das Abschlusstraining am Donnerstag auf der Torhüterposition absolviert, sich sonst eher mit den Feldspielern fit gehalten, weil für ihn klar ist, dass sein Bruder die klare Nummer eins ist und er nur in Notfällen einspringen, ansonsten an der Seitenlinie coachen will.

Zurück zum Spiel: Auch der Tabellenletzte kam immer wieder zu teilweisen ordentlichen Offensivaktionen, spielte die Angriffe aber oft nicht konsequent genug aus. Ein Beispiel hierfür lieferte die 54. Minute, als die Gäste eine 3:1-Überzahl vor dem gegnerischen Kasten fast schon kläglich vergaben – das hätte sich im Gegenzug fast gerächt, als Hammel bei einem satten Schuss von Matthias Burg aus 20 Metern zur Stelle war. Auch nach 71 Minuten war der Ersatz-Schlussmann schnell unten, parierte erneut einen Abschluss von Burg.

Am Mittwoch geht es gegen Immendorf

Unterm Strich war der Trainer mit dem Punkt zufrieden, seine Mannschaft hatte endlich noch einmal zu null gespielt, leidenschaftlich gekämpft und erneut einem Team von oben alles abverlangt. „Wir haben das meiste sauber wegverteidigt und die Jungs haben wirklich alles gegeben“, so der Coach. „Und mit etwas Glück kann man da sogar einen Dreier mitnehmen.“ Aber viel entscheidender sei es, die positiven Dinge mitzunehmen und die bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den TuS Immendorf auf den Platz zu bringen.

SG Hochwald – SG Malberg 0:0

Hochwald: Koltes – Mohsmann, Diop, Dres (69. Stelker), Heintel, Thielen, Paulus, Burg, Bidon, Lenz, Hemmes (85. Baumeister).

Malberg: F. Hammel – Utsch, Becker, Bleeser, Hassel – Weishar (82. Weber), Steinau (73. Musa), Heidrich – Nagel, Kostka (61. Floris), Henning (61. Weller).

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren).

Zuschauer: 168.