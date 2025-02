Westerburg reist nach Schweich Christian Hartmann hält Druck für keinen guten Ratgeber 20.02.2025, 13:55 Uhr

i Das Hinspiel auf dem Rasen in Gemünden gewann die SG Westerburg (von links Lars Hendrik Jung und Julian Jung, rechts Torwart Niklas Leukel) noch mit 1:0. Nun geht es zum Rückspiel nach Schweich (in Weiß Stefan Schleimer). Horst Wengenroth

Sechs-Punkte-Spiel? Das ist die Partie zwischen dem TuS Mosella Schweich und der SG Westerburg in der Fußball-Rheinlandliga ganz bestimmt. Und doch hütet sich Westerburgs Coach Christian Hartmann davor, Druck aufzubauen.

Von Druck will Christian Hartmann, Coach der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, eigentlich nichts wissen, wenn seine Mannschaft am Sonntag (14.30 Uhr) zum TuS Mosella Schweich reist. Doch ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga verrät schnell: Der Partie fällt schon ein wenig der Charakter des so oft zitierten Sechs-Punkte-Spiels zu.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen